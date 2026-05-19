الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

ثورة تصميمة مرتقبة.. تسريبات لمواصفات وبطارية هاتف "Galaxy S27 Ultra"

احمد الشريف

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لتفجير مفاجأة مدوية في سوق الهواتف الذكية الرائدة، حيث كشفت أحدث التسريبات التقنية المسربة من معاقل التطوير عن نية العملاق الآسيوي إجراء تغييرات جذرية شاملة في لغة التصميم والقدرات العتادية لهاتفها المستقبلي المنتظر "Galaxy S27 Ultra"، لتقطع بذلك خطوط التصميم التقليدية التي استمرت لعدة أجيال متتالية.

تغيير ثوري في الهيكل والمظهر الخارجي

تستهدف سامسونج من خلال هاتف "Galaxy S27 Ultra" إعادة صياغة المظهر الخارجي للفئة الرائدة بالكامل؛ وأفاد تقرير نشره موقع "Wccftech" التقني، بأن الشركة قررت التخلي عن الحواف الحادة والزوايا القائمة المعتادة في فئة "الألترا" الحالية، واستبدالها بهيكل انسيابي ذي زوايا دائرية محسنة ومصنعة من سبيكة تيتانيوم مطورة، مما يمنح المستخدم راحة أكبر عند الإمساك بالهاتف بيد واحدة، ويقلل في الوقت ذاته من الوزن الإجمالي للجهاز.

بطارية خارقة بتقنية "مصفوفة السيليكون" المبتكرة

تدمج الشركة في عتاد الهاتف تقنية بطاريات جديدة تماماً تعتمد على مصهور مصفوفة "السيليكون والكربون" (Silicon-Carbon)، مما يسمح برفع الكثافة الطاقية بشكل استثنائي دون زيادة سماكة الهاتف أو حجمه الفيزيائي. 

وتوضح المؤشرات البرمجية أن هذه القفزة العتادية ستتيح زيادة سعة البطارية بمعدل ضخم، لتوفر فترات تشغيل طويلة تتجاوز الـ 48 ساعة من الاستخدام المكثف، مع دعم كامل لجيل جديد من الشحن فائق السرعة لحماية الخلايا الكيميائية من التدهور.

معالج متطور يدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

تخطط سامسونج لتزويد الهاتف بقلب نابض يعتمد على شريحة معالجة ثورية مصنعة بدقة "2 نانومتر" فائقة الدقة، والمدعومة بمحرك عصبي مستقل (NPU) مخصص لإدارة خوارزميات الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" محلياً وبسرعة غير مسبوقة. 

وتسهم هذه البنية البرمجية المتقدمة في تحسين معالجة الصور والفيديوهات السينمائية لحظياً، فضلاً عن تقليل استهلاك الطاقة الكلية للنظام، مما يضمن سلاسة مطلقة عند تشغيل الألعاب الثقيلة وتطبيقات الواقع المعزز.

يمهد تسريب مواصفات هاتف "Galaxy S27 Ultra" لبداية حقبة تكنولوجية جديدة تعيد رسم خريطة المنافسة بين سامسونج وأبل؛ ومع بقاء عدة أشهر على موعد الكشف الرسمي، يبدو أن العملاق الكوري قرر حسم المعركة مبكراً عبر تقديم حزمة متكاملة تجمع بين جمالية التصميم وقوة العتاد لتلبي طموحات المستخدمين في مصر ومختلف الأسواق العالمية.

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

