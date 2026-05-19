المهدي سليمان يتواجد في قائمة كأس العالم بشرط

كشف الإعلامي جمال الغندور، على أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، استقر على تواجد مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك ضمن قائمة «الفراعنة» في كأس العالم 2026، حال تأكد جاهزيته بنسبة 100%.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، يعاني مهدي سليمان من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختتم، هناك تواصل من الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، مع مهدي سليمان، والجهاز الطبي لفريق الزمالك، لمعرفة موقف الحارس ومدة غيابه وتفاصيل إصابته، من أجل تقديمه لجهاز المنتخب، لحسم مصير الحارس وهل سيتم ضمه أم لا.