كأس أمم إفريقيا.. منتخب مصر يتعادل مع تونس في الشوط الأول

أنهي منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

افتتح منتخب تونس التسجيل عبر ركلة جزاء ثم أدرك فى الدقيقة 42 منتخب مصر للناشئين عبر محمد جمال من علامة الجزاء.

وأعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب مصر 2009 تشكيل المنتخب لمواجهة تونس فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، المقامة فى المغرب، والمؤهلة لكأس العالم .



وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

ـ حراسة المرمى: مالك عمرو 16.

ـ خط الدفاع: عبدالله عمرو 20 ، آدم يوسف 3 ، عادل علاء 6 ، محمد السيد (الديزل) 2.

ـ خط الوسط: أحمد بشير 8 ، يوسف عثمان 13، محمد جمال 7 ، أحمد صفوت 10.

ـ خط الهجوم : أدهم حسيب 9 ، خالد مختار 19.



وتضم قائمة البدلاء كلاً من:



محمد عبيد 1 .. ياسين تامر 4 .. محمد نور 5 .. عمر فودة 21 .. زياد سعودي 14 .. سيف المهدي 24 .. دانيال تامر 11 .. يحيي رياض 25 .. عبدالعزيز خالد 17 ( إيفونا ) .. أمير أبو العز 26.