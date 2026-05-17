منتخب مصر للناشئين يواجه المغرب لحسم التأهل في أمم أفريقيا تحت 17 عامًا

يستعد منتخب مصر تحت 17 سنة لمواجهة نظيره منتخب المغرب تحت 17 سنة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة المقامة حاليًا في المغرب والمؤهلة إلى مونديال الناشئين في قطر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 19 مايو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 5، بالإضافة إلى القناة الرياضية المغربية.

فوز ثمين على تونس

وكان المنتخب المصري قد حقق انتصارًا مهمًا على منتخب تونس تحت 17 سنة بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير.

ريمونتادا مصرية مثيرة

تقدم المنتخب التونسي أولًا عن طريق منصف الثابتي من ركلة جزاء في الدقيقة 10، قبل أن يدرك محمد جمال التعادل للفراعنة من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 41، ثم خطف البديل أمير أبو العز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89.

صدارة المجموعة تقترب

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى، ويقترب بقوة من التأهل إلى الدور ربع النهائي وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئين في قطر.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

خاض المنتخب اللقاء بتشكيل ضم: مالك عمرو، عبدالله عمرو، آدم يوسف، عادل علاء، محمد السيد، أحمد بشير، يوسف عثمان، محمد جمال، أحمد صفوت، أدهم حسيب، وخالد مختار.