حصد جامعة المنصورة لمكانة متقدمة بين أفضل 10 أكاديميات Cisco بالجامعات المصرية

حققت جامعة المنصورة إنجازًا جديدًا بإدراجها ضمن أفضل 10 أكاديميات لـ Cisco على مستوى الجامعات المصرية، في تقدير يعكس نجاح الجامعة في تنفيذ برامج متخصصة لبناء المهارات الرقمية وتأهيل الطلاب والباحثين للمنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وسوق العمل الرقمي.

وجاء هذا التقدير تتويجًا للجهود التي قادها مركز تطوير الأداء الجامعي وأكاديمية Cisco بجامعة المنصورة، برعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في إطار استراتيجية الجامعة للتوسع في الشهادات المهنية الدولية وربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي المتخصص.

واطلق مركز تطوير الأداء الجامعي مبادرة لتوفير منح مجانية لطلاب وباحثي الجامعة للحصول على رخصة Cisco الدولية المعتمدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، والأمن السيبراني، بالتنسيق مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وجرى تنفيذ المبادرة بإشراف الدكتور محمد غنيم، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور محمد ممدوح عبد الخالق، نائب مدير المركز والمشرف على أكاديمية Cisco بجامعة المنصورة، بالتعاون مع كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات.

كما شهدت المبادرة تنسيقًا مشتركًا مع الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتورة نهى هيكل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، في إطار تكامل جهود قطاعات الجامعة المختلفة لدعم الطلاب والباحثين وتأهيلهم للمهارات المطلوبة في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وشهدت المبادرة إقبالًا لافتًا من طلاب وباحثي الجامعة منذ الإعلان عنها خلال شهر مارس الماضي، حيث تقدم نحو 600 طالب وباحث للاستفادة من المنح التدريبية، وخضع المتقدمون لعملية تقييم ومفاضلة وفق معايير محددة، أسفرت عن اختيار 25 طالبًا وباحثًا للحصول على منح مجانية كاملة لأداء اختبار الرخصة الدولية المعتمدة من Cisco، والتي تُعد من الشهادات المهنية المعترف بها عالميًا في مجالات الشبكات والأمن السيبراني.

وعلى مستوى التنفيذ، تولى مركز تطوير الأداء الجامعي تنظيم الاختبارات الخاصة بالمبادرة، مع توفير الدعم الفني والتنظيمي للمشاركين، وبمساهمة فعالة من المهندسة يارا حسام، منسق الاختبارات، في متابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بالاختبارات.

وأتاحت المبادرة للطلاب والباحثين فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة تدعم جاهزيتهم لسوق العمل، وتعزز فرصهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن السيبراني، في ظل التوسع المتسارع في متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح رؤية جامعة المنصورة في دعم بناء القدرات الرقمية، والتوسع في البرامج المهنية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة والابتكار.

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

