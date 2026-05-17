وسط حالة من الهدوء والانضباط..وكيل التعليم بالدقهلية يتابع امتحانات النقل بمدارس أجا

تابع عبد الشافي حسن عبد الشافي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بإدارة أجا التعليمية حيث أدى اليوم طلاب صفوف النقل لجميع المراحل الدراسية امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة سادها الانضباط والالتزام.

حيث كان في استقباله عبد الحميد شعيب مدير الإدارة، وقام وكيل المديرية بزيارة اللجان المنعقدة بمدارس الشهيد سامح جبر ونوسا الغيط

وحرصت إدارات المدارس على توفير بيئة مناسبة وآمنة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر مع تطبيق التعليمات الصادرة بشأن انضباط اللجان والالتزام الكامل بالإجراءات التربوية والإدارية بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ووجه عبد الشافي الشكر والتقدير لكافة عناصر المنظومة التعليمية من قيادات ومعلمين وإداريين على جهودهم المتواصلة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.