قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تطوير القاهرة التاريخية استثمار اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر عالميًا
الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين والشعب صاحب الإنجاز
مصر تستهدف 70% اكتفاءً ذاتيًا من القمح والحبوب بدعم البحث العلمي ومشروعات التوسع الزراعي
قطر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون وتطورات التهدئة بين إيران والولايات المتحدة
5 طلاب خليجيين بجامعة شهيرة بأكتوبر يحررون محضرا باختفاء هواتفهم
تصعيد واسع جنوب لبنان.. غارات متواصلة وعمليات نسف عنيفة في الخيام
بهاء الغنام: مصر حاربت الإرهاب وحققت إنجازات غير مسبوقة في سنوات قليلة
العلاقات المصرية الصينية.. مرحلة جديدة من التعاون بعد قرار الإعفاء الجمركي الكامل
مستقبل مصر: تدبير أكثر من 8 ملايين طن قمح و800 ألف طن زيت
مركز المعلومات: سلاسل الإمداد الذكية توجه استراتيجي لإعادة تصميم الاقتصاد العالمي
بهاء الغنام: الافتتاح الكامل لمشروع الدلتا الجديدة في مايو المقبل
زلزال سياسي في لندن.. تسريبات تكشف قرار استقالة رئيس وزراء بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. وموعد بداية الشهر

حكم صيام العشر الاوائل من ذي الحجة
حكم صيام العشر الاوائل من ذي الحجة
شيماء جمال

ما حكم صيام العشر الاوائل من ذي الحجة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء المصرية: يُسنُّ صيامُ العشر الأُوَل من ذي الحجة، وهو من أجلِّ المستحبات وأعظم القربات، وقد وردت في ثبوته وأفضليته النصوص، العام منها والخاص، وأطبق عليه العلماء والفقهاء من أصحاب المذاهب المتبوعة، ويتأكد صيام يوم عرفة الذي يوافق يوم التاسع؛ لما ورد في فضل صيامه نصًّا.

فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة على سائر الأيام
وأوضحت أن الله تعالى فضَّل بعض الأشهر والأزمنة على بعض، فجعل أوقاتًا لمضاعفة الأجر والثواب جزاءَ فعل الخيرات رحمةً بعباده، وحثَّ على اغتنامها، والإكثار من الطاعات فيها، رجاءَ رحمته سبحانه، وابتغاء ثوابه؛ ومن ذلك: أنه ميَّز وفضَّل أيام العشر الأُوَل من ذي الحجة على سائر الأيام، فهي من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر، وتغفر فيها السيئات، وقد جاءت بذلك نصوص الكتاب والسُّنَّة المطهرة:

قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [البقرة: 203].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» رواه البخاري في "صحيحه".

وعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ» أخرجه أحمد في "المسند"، والطبراني في "الدعاء"، والبيهقي في "الشُّعَب".

ولفظ العمل الصالح في الحديثين عارٍ عن التقييدات والمخصِّصَات مما يدل على شموله كافَّة أنواع الطاعات والقربات لله عزَّ وجلَّ، من: صومٍ، وصلاةٍ، وذِكْرٍ، واستغفارٍ، وتسبيحٍ، وتهليلٍ، وتكبيرٍ، وصلاةٍ على النبي الأمين، وتَصَدُّقٍ، وسماعِ قرآن وإنصاتٍ إليه، ودعاءٍ، وإطعامٍ، ونحوها من الطاعات.

وبخصوص صيام العشر من ذي الحجة، فالمقصود بالصوم: التسع الأُوَل؛ السبعة الأولى منها، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإنما عبَّر الشرع الشريف بالعشر على جهة التغليب؛ لأن صيامَ العاشر مُحَرَّمٌ إجماعًا.

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ» متفق عليه.

متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة

يتساءل الكثير عن موعد أول أيام ذي الحجة 2026، وسيتم حسم هذا الأمر اليوم، حيث سوف تستطلع المملكة العربية السعودية ودار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، اليوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري ، و17 مايو لعام 2026 ميلاديًا، بعد المغرب.

وبناء على الرؤية سيتم تحديد هل العشر من ذي الحجة 2026 تبدأ  الإثنين أم الثلاثاء ، حيث إنه إذا كان يوم غد الاثنين الموافق 18 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة فإن أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تكون الثلاثاء.

أما إذا تبين أن شهر ذي القعدة 29 يومًا فقط فسيكون غدا الاثنين الموافق 18 مايو 2026 هو غرة ذي الحجة .

دعاء رؤية هلال ذي الحجة

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهلال يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).

وعن دعاء رؤية الهلال، قال الله عز وجل في كتابه الكريم أن كل المخلوقات تعبده، وتُسَبِّح بحمده؛ قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء من الآية:44]؛ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك جيدًا؛ ومن ثَمَّ نجده في بعض الأحاديث يُخاطب هذه المخلوقات غير العاقلة، ويخبرها أنه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله عز وجل معها.

وكان من هذه المخاطبة ما يفعله مع الهلال في أول كل شهر هجري (قمري)، كما في الحديث الذي معنا.قوله: «أَهِلَّهُ» أي: أطلعه علينا، وأرنا إياه؛ والمعنى: اجعل رؤيتنا له مقترنًا بالأمن والإيمان، وقوله: «بِالْأَمْنِ» أي: مقترنًا بالأمن من الآفات والمصائب، وقوله: «وَالْإِيمَانِ» أي: بثبات الإيمان فيه، وقوله: «وَالسَّلَامَةِ» أي: السلامة عن آفات الدنيا والدين. قوله: «رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»: خطاب للهلال الذي استهل، وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق أن يشاركه شيء فيما خلق.

ذي الحجة صيام العشر الاوائل من ذي الحجة العشر الاوائل من ذي الحجة حكم صيام العشر الاوائل من ذي الحجة الإفتاء فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة دعاء رؤية هلال ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

خالد الغندور

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

بايرن ميونخ

«بايرن ميونخ العربي» يُثير الجدل بمنشور ساخر بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان

بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

بالصور

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد