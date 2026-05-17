موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، مع اقتراب أفضل أيام العام، يترقب ملايين المسلمين حول العالم إعلان موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026، بالتزامن مع انتظار إعلان دار الإفتاء المصرية عن غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، والتي يترتب عليها تحديد مواعيد مناسك الحج وموعد الوقفة والعيد.

دار الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد 17 مايو، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، عقب صلاة المغرب، للإعلان رسميًا عن بداية الشهر الكريم.

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة

وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

كما ستنتظر دار الإفتاء المصرية، إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.

وكانت المحكمة العليا فى السعودية دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد 17 مايو، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

بداية شهر ذي الحجة فلكيًا

وأكد المعهد أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون هو المتمم والمكمل لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا (أي اليوم الثلاثون من الشهر)، على أن تبدأ غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، وهو أول أيام الشهر الكريم الذي يتزامن مع أداء مناسك الحج.

أول أيام ذو الحجة 2026

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1447هـ فلكياً يوم الإثنين 18 مايو 2026، وتكون وقفة عرفات لعام 1447هـ فلكياً يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ فلكياً يوم الأربعاء 27 مايو 2026م.

دعاء رؤية هلال ذي الحجة

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهلال يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).

وعن دعاء رؤية الهلال، قال الله عز وجل في كتابه الكريم أن كل المخلوقات تعبده، وتُسَبِّح بحمده؛ قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء من الآية:44]؛ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك جيدًا؛ ومن ثَمَّ نجده في بعض الأحاديث يُخاطب هذه المخلوقات غير العاقلة، ويخبرها أنه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله عز وجل معها.

وكان من هذه المخاطبة ما يفعله مع الهلال في أول كل شهر هجري (قمري)، كما في الحديث الذي معنا.قوله: «أَهِلَّهُ» أي: أطلعه علينا، وأرنا إياه؛ والمعنى: اجعل رؤيتنا له مقترنًا بالأمن والإيمان، وقوله: «بِالْأَمْنِ» أي: مقترنًا بالأمن من الآفات والمصائب، وقوله: «وَالْإِيمَانِ» أي: بثبات الإيمان فيه، وقوله: «وَالسَّلَامَةِ» أي: السلامة عن آفات الدنيا والدين. قوله: «رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»: خطاب للهلال الذي استهل، وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق أن يشاركه شيء فيما خلق.