الدقهلية: التحفظ على 3 أطنان أعلاف وردة ودقيق وسلع غذائية وتحرير 315 مخالفة

تواصل الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة لمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات بالدقهلية، التحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على مدار ثلاثة أيام، حملات تفتيشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بإشراف الأستاذ علي حسن، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات والتحفظ على كميات من السلع والمنتجات.

وأسفرت الحملات التموينية على قطاع المخابز البلدية، وتحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي وكيل المديرية، عن تحرير 220 مخالفة متنوعة، ابزرها نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود سجلات تشغيل، إلى جانب مخالفات التصرف وتجميع الدقيق.

أما في قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، فقد تم تحرير 81 مخالفة تموينية متنوعة، وأسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات والسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 4000 عبوة عصير، وضبط ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 120 كيلو لحوم.

وتم ضبط غش تجاري لسلع مجهولة المصدر والتحفظ على 300 كجم زيت طعام و114.400 كجم دجاج بدون بيانات، بالإضافة إلى ضبط 20 شيكارة ردة خشنة زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي طن ردة، كما تم ضبط 235 كجم من أسماك البوري المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر بدون فواتير والتحفظ على 25 شيكارة ردة بإجمالي طن.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 9 مخالفات تموينية، شملت ضبط استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، والتحفظ على 3 أسطوانات سعة 12.5 كجم مملوءة، بالإضافة إلى ضبط تجميع مواد بترولية عبارة عن 1189 لتر بنزين، وتم ضبط مخالفة بيع بأزيد في أسطوانات الغاز المنزلي والتحفظ على عدد 2 أسطوانة.

وفيما يتعلق بقطاع التجار التموينيين، تم تحرير 5 مخالفات متنوعة، في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام صرف السلع التموينية والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.