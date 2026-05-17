محافظ أسوان ينعى ضحايا حادث طريق توشكى - شرق العوينات.. والتنسيق مع محافظ الدقهلية لنقل الجثامين

قدم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بطريق توشكى - شرق العوينات عند الكيلو 27، إثر تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة تريلا، وأسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وقال محافظ أسوان إنه تم التنسيق مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين وتسليمها إلى ذويهم بمحافظة الدقهلية، مع تيسير جميع الإجراءات الإنسانية والقانونية فى هذا الشأن.

وأكد المحافظ أنه تم توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين الـ 5، وتم تماثلهم للشفاء وخروجهم من مستشفى أبو سمبل الدولى.

وأشار إلى أهمية تكاتف جميع الأجهزة المعنية للتعامل السريع مع مثل هذه الحوادث، بما يساهم فى تخفيف المعاناة عن أسر الضحايا والمصابين، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً فى تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة.