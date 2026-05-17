محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لتنفيذ خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 ، مؤكداً على أهمية الإسراع فى الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

محاور خطة الرصف والتطوير

تكثيف أعمال الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز .

رفع كفاءة شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات .

تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفقاً للخطة الإستثمارية المعتمدة .

الإرتقاء بالشكل الجمالى والحضارى للمناطق والأحياء السكنية .

دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى .

جهود متنوعة

متابعة تنفيذ المشروعات

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام مديرية الطرق والنقل بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ، لما تحققه من عوائد إيجابية تصب فى صالح المواطن الأسوانى ، فضلاً عن تحسين المظهر الحضارى بمختلف المناطق .

وأشار مدير مديرية الطرق إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق المنشية بمركز كوم أمبو بطول 3600 متر ، وبعرض 8 أمتار ، بالتوازى مع إستكمال أعمال الرصف المدرجة ضمن خطة العام المالى الحالى 2024/2025 بأطوال تصل إلى 65 كم ، وبتكلفة إجمالية 226.9 مليون جنيه .

الخلاصة: تؤكد جهود محافظة أسوان فى تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير على مواصلة العمل لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية بمختلف المدن والمراكز ، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين .