محافظ الدقهلية يتفقد تدوير ومعالجة المخلفات بسندوب

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، وأوضح المحافظ أن المصنع أقيم على مساحة 18 فدانا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1200 طن يوميا، وجاء تنفيذ المشروع بدعم من وزارة التنمية المحلية.

وتفقد المحافظ خطوط الفرز التي تنتج السماد العضوي ووقود الـ RDF (الوقود البديل)، مشددا على ضرورة انتظام أعمال نقل مرفوضات المعالجة إلى المدفن الصحي الهندسي بقلابشو حفاظا على البيئة، والالتزام بالمعدلات القانونية في تقليب المادة العضوية خاصة في الفترات الصباحية من اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققها المصنع، مشيرا إلى أنه يعمل بتكنولوجيا ألمانية-هولندية متطورة، وتتم العمليات فيه من خلال مرحلتين رئيسيتين: الفصل الميكانيكي والمعالجة البيولوجية، مثمنا الدعم المستمر من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمشروعات المحافظة.