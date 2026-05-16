قبل إعلان القائمة.. إعلامي يفتح ملف مهاجمي منتخب مصر ويدعم حمزة عبد الكريم

أثار الإعلامي محمد فارس الجدل بشأن إمكانية انضمام اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن الأمر لا يجب اعتباره مفاجأة في ظل أزمة المهاجمين التي تعاني منها الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وكتب محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»:"مش مستوعب فكرة إن ضم حمزة عبد الكريم لقائمة منتخب مصر في كأس العالم هتبقى مفاجأة!.. هو إحنا عندنا أصلاً مهاجمين في مصر؟.. هو مين المهاجم اللي قدر يقنع حسام حسن ويشارك؟.. وإيه ناقص حمزة عبد الكريم عشان يكون في رهان عليه في وقت أصلاً عندك نقص في المركز ده".

وأضاف أن حسام حسن يُعد من أكثر المدربين القادرين على منح الفرصة للاعبين الشباب، مستشهدًا بتجربته الشخصية كلاعب حين شارك مع الفريق الأول في سن مبكرة للغاية.

وأوضح فارس:"كابتن حسام حسن أكتر مدرب ممكن تراهن إنه يعمل ده، لأنه لعب فريق أول وكان موجود في ماتش تاريخي زي الأهلي والزمالك في كأس مصر 1985 بعد إيقاف 16 لاعب وهو عنده 19 سنة، ولعب دولي وهو 19 سنة، وكان مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 1986 وهو 20 سنة".

واختتم قائلا: أن حسام حسن يمتلك القناعة والشجاعة الكافية للدفع باللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن منح الفرصة لـ حمزة عبد الكريم في هذا العمر سيكون أمرًا طبيعيًا إذا رأى الجهاز الفني أنه قادر على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني.