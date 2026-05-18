نادر السيد: حسام حسن يُشبه الجوهري.. وتواجد حمزة عبدالكريم مع المنتخب ضروري

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، ان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يشبه الراحل محمود الجوهري في اختيار اللاعبين لقائمة منتخب مصر.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الشناوي وشوبير كلاهما سيكون متواجد في قائمة المنتخب لكأس العالم وأعتقد محمد عواد سيكون متواجد ايضًا.

واضاف: حسام حسن يشبه محمود الجوهري في مسألة اختيار اللاعبين، ومن الوارد أن يتواجد حمزة عبد الكريم في قائمة كأس العالم من اجل إعداده بشكل جيد كلاعب سيكون له مستقبل كبير ويحتك بنجوم ولاعبين كبار أمثال صلاح ومرموش.

وتابع: اتمنى تواجد حمزة عبد الكريم والاحتكاك مع نجوم كبار مثل محمد صلاح ومرموش سيساعد على سرعة تكوين شخصيته وهو سيكون قائد منتخب مصر في المستقبل.