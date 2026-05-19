مشاجرة مفتعلة.. الداخلية تفجر مفاجأة في واقعة الاعتداء على شاب أمام المترو

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تفاصيل واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء أحد الأشخاص تعرضه للاعتداء من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول أمام إحدى محطات المترو بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه عقب فحص الواقعة تم تحديد صاحب المنشور، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكان مصابًا بكدمات وجروح متفرقة.

وبسؤاله، أقر بأنه افتعل مشاجرة مع طفلين يحملان جنسية إحدى الدول أثناء لهوهما بأحد الشوارع في نطاق القسم، حيث تطورت المشادة بين الطرفين إلى تبادل السباب والتعدي بالضرب، ما أسفر عن إصابته.

وأضافت الداخلية أن الشخص المذكور قام بعد ذلك بنشر صور وإدعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمًا تعرضه للاعتداء أمام محطة المترو، وذلك بهدف كسب تعاطف المواطنين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد وضبط الطفلين المشار إليهما، وبمواجهتهما اعترفا بوقوع المشاجرة على النحو الذي توصلت إليه التحريات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع أطراف الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.