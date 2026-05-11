سامسونج تستعد لزلزال تقني.. انطلاق ماراثون تسريبات واجهة One UI 8.5 و One UI 9

تترقب الأوساط التقنية الأسبوع المقبل بحالة من الشغف، حيث من المتوقع أن تبدأ شركة سامسونج الكورية دورة مكثفة من الكشف عن تفاصيل واجهاتها القادمة "One UI 8.5" و"One UI 9"، وسط تقارير تؤكد أن العملاق الكوري الجنوبي يخطط لتغييرات جذرية في واجهة المستخدم، مدعومة بتقنيات غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

تحديثات One UI 8.5 المرتقبة

تستهدف سامسونج من خلال إصدار One UI 8.5 تقديم تحديث "مفصلي" يركز بشكل أساسي على سلسلة هواتف جالاكسي القابلة للطي القادمة، حيث تشير التسريبات إلى أن الواجهة ستشهد تحسينات كبيرة في تعدد المهام (Multi-tasking) وتوافق التطبيقات مع الشاشات الكبيرة.

كما يتضمن التحديث تحسيناً في استجابة النظام وسرعة الرسوم المتحركة، مما يمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة تليق بهواتف الفلاج شيب التي سيتم طرحها في النصف الثاني من العام الجاري.

ثورة One UI 9 المبنية على أندرويد 16

كشفت التقارير الصحفية أن سامسونج بدأت بالفعل في تسريع وتيرة تطوير واجهة "One UI 9" القائمة على نظام التشغيل "أندرويد 16"، والتي ستكون بمثابة أكبر تحول بصري ووظيفي في تاريخ هواتف جالاكسي.

ومن المتوقع أن تقدم هذه الواجهة دمجاً كاملاً لعملاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) داخل النظام، مما يسمح للهاتف بتنفيذ مهام معقدة بشكل تلقائي بناءً على سلوك المستخدم، مع إعادة تصميم شاملة للأيقونات ومركز التحكم.

جدول زمني مكثف للإطلاق

تعتزم سامسونج البدء في برامجها التجريبية للمطورين في وقت مبكر من هذا الصيف، لضمان استقرار الأنظمة الجديدة قبل الطرح الرسمي لجمهور المستخدمين.

ويرى الخبراء أن تكثيف الأخبار والتسريبات الأسبوع المقبل يمهد لإعلانات كبرى خلال مؤتمر سامسونج للمطورين القادم، حيث تسعى الشركة لفرض سيطرتها على سوق البرمجيات الذكية ومنافسة "أبل" في مجال التكامل العميق بين النظام والذكاء الاصطناعي.