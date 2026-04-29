Galaxy Buds 4 Pro.. «سامسونج» تطلق التحديث الأول

احمد الشريف

أطلقت شركة سامسونج الكورية التحديث البرمجي الأول لسماعاتها الرائدة الجديدة "Galaxy Buds 4 Pro"، في خطوة سريعة تهدف إلى معالجة الملاحظات الأولية وتحسين تجربة المستخدم بعد أيام قليلة من الطرح الرسمي.

ويأتي هذا التحديث كجزء من التزام الشركة بدعم أجهزتها القابلة للارتداء وتحسين استقرار النظام البرمجي، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها سوق السماعات اللاسلكية عالية الجودة (Premium Earbuds) وتوقعات المستخدمين المرتفعة من عملاق التكنولوجيا الآسيوي.

استقرار الاتصال

يركز التحديث الجديد بشكل أساسي على تعسين استقرار الاتصال اللاسلكي عبر تقنية "البلوتوث". 

ولتبسيط الأمر، فإن السماعات اللاسلكية تعتمد على إرسال واستقبال البيانات في أجزاء من الثانية؛ وأي تداخل قد يؤدي إلى انقطاع بسيط أو "تأخير" في الصوت. 

يقوم التحديث الجديد بضبط "البرمجيات الثابتة" (Firmware) – وهي العقل المدبر للسماعة – لضمان بقاء الاتصال قوياً ومستقراً حتى في الأماكن المزدحمة التي تكثر فيها الإشارات اللاسلكية المتداخلة، مثل المواصلات العامة أو المكاتب المفتوحة.

جودة الصوت

شملت التحسينات أيضاً ضبطاً دقيقاً لميزات "إلغاء الضجيج النشط" (ANC). ولشرح هذه التقنية المعقدة بكلمات بسيطة، تقوم السماعة باستخدام ميكروفونات خارجية لالتقاط الضوضاء المحيطة بك، ثم تولد موجات صوتية معاكسة تقوم "بإلغاء" تلك الضوضاء قبل أن تصل لأذنك. 

التحديث الأخير جعل هذه العملية أكثر ذكاءً في التمييز بين الضوضاء المستمرة (مثل صوت محرك الطائرة) وبين الأصوات البشرية، مما يمنح المستخدم تجربة عزل أكثر طبيعية وراحة دون الشعور بضغط هواء مزعج داخل الأذن.

كفاءة البطارية

تحسن أداء البطارية بشكل ملحوظ بعد هذا التحديث، حيث قامت سامسونج بتحسين "إدارة الطاقة" للمعالج الداخلي للسماعات. ولتوضيح ذلك، فإن التحديث يقلل من استهلاك الطاقة في الحالات التي لا تعمل فيها السماعة بكامل طاقتها، مما يطيل من عمر الشحنة الواحدة لعدة دقائق إضافية. 

يمثل هذا التحسين التقني البسيط فارقاً كبيراً للمستخدم المصري الذي يقضي ساعات طويلة خارج المنزل ويعتمد على السماعة في المكالمات والاستماع للموسيقى بشكل متواصل طوال اليوم.

معالجة الأخطاء

عالج التحديث أيضاً بعض "الثغرات البرمجية" البسيطة التي أبلغ عنها المستخدمون الأوائل، مثل تحسين سرعة الاقتران التلقائي مع هواتف جالاكسي والتابلت. ولتبسيط هذه الميزة، بمجرد فتح علبة السماعة، يتعرف عليها الهاتف فوراً ويظهر نافذة منبثقة للاتصال؛ التحديث جعل هذه العملية "لحظية" تقريباً.

كما تم تحسين استجابة عناصر التحكم باللمس الموجودة على ساق السماعة، لتصبح أكثر دقة في تنفيذ الأوامر مثل رفع الصوت أو تخطي الأغاني بلمسة واحدة خفيفة.

التوفر والتحميل

يتوفر التحديث حالياً للتحميل من خلال تطبيق "Galaxy Wearable" على هواتف أندرويد، حيث يظهر للمستخدم إشعار بوجود إصدار جديد متاح. وتنصح الشركة مستخدميها بوضع السماعات داخل علبة الشحن والتأكد من شحنها بنسبة لا تقل عن 50% قبل البدء في عملية التحديث لضمان عدم حدوث أي انقطاع مفاجئ.

ويمثل هذا التحرك السريع من سامسونج رسالة طمأنة لعملائها بأن الدعم الفني مستمر ولن يتوقف عند لحظة البيع، بل يمتد لتطوير الجهاز وتحديثه باستمرار.

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

