أيهما أفضل للشراء ولماذا هاتف Galaxy Z Fold 8 Wide أو Huawei Pura X Max

بدأت تظهر إلى جانب هاتف Galaxy Z Fold 8 العادي ، تسريبات عن نسخة جديدة تُدعى Galaxy Z Fold 8 Wide . الفكرة هي جعل الهاتف يبدو أشبه بجهاز لوحي صغير عند فتحه، بدلاً من التصميم الطويل والذي اعتمدته سامسونج حتى الآن ويعد هذا التغيير ليس مفاجئاً، فقد سبقت هواوي أن اتخذت هذا المسار مع سلسلة هواتف Pura X، ومع استمرار الشائعات حول هاتف آبل القابل للطي في وقت لاحق من هذا العام، فمن المرجح أن سامسونج لا تريد أن تبقى مكتوفة الأيدي.

مواصفات هاتف Z Fold 8 Wide

بحسب التسريبات يُقال إنّ أبعاد جهاز Z Fold 8 Wide عند فتحه تبلغ 161.4 × 123.9 × 4.3 ملم، بينما تبلغ أبعاده عند طيّه 161.4 × 82.2 × 9.8 ملم.

بالمقارنة مع هاتف هواوي بورا إكس ماكس، تبرز الاختلافات بشكل لافت. يتميز هاتف سامسونج بأنه أضيق قليلاً (161.4 ملم مقابل 166.5 ملم لهواوي)، ولكنه أنحف بشكل ملحوظ، خاصةً عند فتحه.

يُعدّ سمكه البالغ 4.3 ملم بارزًا، وحتى عند طيه، يظل أنحف من هاتف هواوي الذي يبلغ سمكه 11.2 ملم. لذا، فبينما يتجه الهاتف نحو زيادة عرض الشاشة المتاحة، يبدو أن سامسونج لا تزال تركز على الحفاظ على حجمه مناسبًا لليد والجيب.

نيزات جهاز Z Fold 8 Wide

تشير الشائعات إلى أن الشاشة الداخلية ستستخدم نسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 شبه مربعة، وهي أقرب بكثير لما تتوقعه من جهاز لوحي. أما شاشة الغطاء، فيُقال إنها بنسبة 4.7:3 تقريبًا، مما يجعلها تبدو أكثر اتساعًا من طرازات Fold الحالية، ما يُسهّل استخدامها بسرعة.

قد يُسهم التصميم النحيف في تحسين سهولة الاستخدام وتمييزه عن المنافسين. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشريطين الأسودين في الأعلى والأسفل سيكونان أعرض قليلاً من مثيليهما في هاتف هواوي بورا إكس ماكس عند تشغيل الفيديوهات.