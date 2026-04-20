قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لتطبيق Galaxy Enhance-X بميزات ذكاء اصطناعي متطورة

احمد الشريف

أطلقت شركة سامسونج العالمية تحديثاً ضخماً لتطبيقها الشهير "Galaxy Enhance-X"، محملة إياه بمجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعد بتغيير مفهوم تعديل الصور على الهواتف الذكية.

ويأتي هذا التحديث، في إطار استراتيجية العملاق الكوري لتعميم فوائد الذكاء الاصطناعي (Galaxy AI) لتشمل أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وعدم حصرها فقط في الهواتف الرائدة الأحدث، مما يعزز من قيمة النظام البرمجي لأجهزة "جالاكسي" في مواجهة المنافسين.

سحر الذكاء الاصطناعي

يعتمد التحديث الجديد بصفة أساسية على تقنيات "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، وهو نوع من التكنولوجيا لا يكتفي بتعديل الألوان أو الإضاءة، بل يمكنه "فهم" محتوى الصورة وإعادة بناء الأجزاء الناقصة أو تحسين جودة العناصر الضعيفة بدقة مذهلة. 

ومن أبرز الإضافات ميزة "Camera Shift"، التي تسمح للمستخدم بتغيير زاوية التقاط الصورة بعد تصويرها بالفعل، وكأنك قمت بتحريك الكاميرا فعلياً وقت التصوير، مما يساعد في تصحيح الأخطاء التي قد تقع أثناء توثيق اللحظات السريعة.

معالجة احترافية بلمسة

طورت سامسونج أدوات المعالجة داخل التطبيق؛ لتصبح أكثر بساطة، حيث يمكن الآن بنقرة واحدة إزالة الانعكاسات المزعجة الناتجة عن التصوير خلف الزجاج، أو التخلص من الظلال التي قد تشوه ملامح الوجه في صور "السيلفي".

ولتبسيط الأمر، يعمل التطبيق كمصمم جرافيك محترف يسكن داخل هاتفك، حيث يقوم بمسح الصورة ضوئياً وتحديد المشكلات التقنية فيها، ثم يقترح عليك الحل الأمثل فوراً دون الحاجة لخبرة سابقة في برامج التعديل المعقدة.

جودة الفيديو الفائقة

ولم تكتفِ سامسونج بالصور الثابتة؛ بل شمل التحديث تحسينات ملحوظة في معالجة مقاطع الفيديو القديمة أو تلك التي تم تصويرها في ظروف إضاءة خافتة.

فيما يستخدم التطبيق خوارزميات "التعلم العميق"؛ لإضافة إطارات وهمية بين اللقطات الأصلية، مما يجعل الفيديو يظهر بشكل أكثر انسيابية ونعومة (Slow Motion)، ويقلل من "التشويش الرقمي" الذي يظهر عادة كنقاط ملونة صغيرة في الفيديوهات الليلية، مما يعيد الحياة لذكرياتك القديمة المسجلة بجودة ضعيفة.

التوفر والدعم التقني

وأعلنت الشركة أن التحديث سيتوفر تدريجياً عبر متجر "Galaxy Store" لمجموعة واسعة من الهواتف، بدءاً من سلسلة S24 ووصولاً إلى فئات A المتوسطة التي تدعم قدرات المعالجة المطلوبة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

وزارة النقل تنشر فيديوجراف جديد عن مراحل وأهمية مشروع مترو الإسكندرية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل أربعة من الآباء الأساقفة .. صور

الطالبة ماريا هشام وليم

مؤسسة ساويرس تنعي ماريا هشام.. أيقونة الأمل التي قهرت السرطان

بالصور

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد