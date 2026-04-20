سامسونج تطلق تحديثا جديدا لتطبيق Galaxy Enhance-X بميزات ذكاء اصطناعي متطورة

أطلقت شركة سامسونج العالمية تحديثاً ضخماً لتطبيقها الشهير "Galaxy Enhance-X"، محملة إياه بمجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعد بتغيير مفهوم تعديل الصور على الهواتف الذكية.

ويأتي هذا التحديث، في إطار استراتيجية العملاق الكوري لتعميم فوائد الذكاء الاصطناعي (Galaxy AI) لتشمل أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وعدم حصرها فقط في الهواتف الرائدة الأحدث، مما يعزز من قيمة النظام البرمجي لأجهزة "جالاكسي" في مواجهة المنافسين.

سحر الذكاء الاصطناعي

يعتمد التحديث الجديد بصفة أساسية على تقنيات "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، وهو نوع من التكنولوجيا لا يكتفي بتعديل الألوان أو الإضاءة، بل يمكنه "فهم" محتوى الصورة وإعادة بناء الأجزاء الناقصة أو تحسين جودة العناصر الضعيفة بدقة مذهلة.

ومن أبرز الإضافات ميزة "Camera Shift"، التي تسمح للمستخدم بتغيير زاوية التقاط الصورة بعد تصويرها بالفعل، وكأنك قمت بتحريك الكاميرا فعلياً وقت التصوير، مما يساعد في تصحيح الأخطاء التي قد تقع أثناء توثيق اللحظات السريعة.

معالجة احترافية بلمسة

طورت سامسونج أدوات المعالجة داخل التطبيق؛ لتصبح أكثر بساطة، حيث يمكن الآن بنقرة واحدة إزالة الانعكاسات المزعجة الناتجة عن التصوير خلف الزجاج، أو التخلص من الظلال التي قد تشوه ملامح الوجه في صور "السيلفي".

ولتبسيط الأمر، يعمل التطبيق كمصمم جرافيك محترف يسكن داخل هاتفك، حيث يقوم بمسح الصورة ضوئياً وتحديد المشكلات التقنية فيها، ثم يقترح عليك الحل الأمثل فوراً دون الحاجة لخبرة سابقة في برامج التعديل المعقدة.

جودة الفيديو الفائقة

ولم تكتفِ سامسونج بالصور الثابتة؛ بل شمل التحديث تحسينات ملحوظة في معالجة مقاطع الفيديو القديمة أو تلك التي تم تصويرها في ظروف إضاءة خافتة.

فيما يستخدم التطبيق خوارزميات "التعلم العميق"؛ لإضافة إطارات وهمية بين اللقطات الأصلية، مما يجعل الفيديو يظهر بشكل أكثر انسيابية ونعومة (Slow Motion)، ويقلل من "التشويش الرقمي" الذي يظهر عادة كنقاط ملونة صغيرة في الفيديوهات الليلية، مما يعيد الحياة لذكرياتك القديمة المسجلة بجودة ضعيفة.

التوفر والدعم التقني

وأعلنت الشركة أن التحديث سيتوفر تدريجياً عبر متجر "Galaxy Store" لمجموعة واسعة من الهواتف، بدءاً من سلسلة S24 ووصولاً إلى فئات A المتوسطة التي تدعم قدرات المعالجة المطلوبة.