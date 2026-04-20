سامسونج و مرسيدس توقعا أول صفقة بطاريات سيارات كهربائية

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول نحو مستقبل التنقل الكهربائي، كشفت شركة سامسونج Samsung SDI⁠ الكورية الجنوبية المتخصصة في تصنيع البطاريات، عن توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل مع مرسيدس Mercedes-Benz⁠ لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية، لتُسجل بذلك أول تعاون مباشر من هذا النوع بين الطرفين.

ووفقًا لما أوردته تقارير إعلامية دولية، فإن الاتفاق يمتد لعدة سنوات، ويهدف إلى دعم خطط مرسيدس-بنز الطموحة للتوسع في إنتاج سياراتها الكهربائية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة داخل هذا القطاع سريع النمو، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الألمانية لتعزيز الاعتماد على موردين موثوقين لتأمين احتياجاتها من البطاريات عالية الأداء.

وأوضحت سامسونج أن البطاريات التي سيتم توريدها تعتمد على تقنية "NCM" (النيكل والكوبالت والمنجنيز)، مع تركيز خاص على زيادة نسبة النيكل، وهو ما يساهم في تحسين كثافة الطاقة ورفع كفاءة الأداء، بالإضافة إلى إطالة عمر البطارية وتقليل زمن الشحن، ومن المتوقع أن تستخدم هذه البطاريات في الجيل القادم من سيارات مرسيدس الكهربائية، التي تسعى الشركة من خلالها إلى تقديم مستويات أعلى من المدى والأداء.

كما أشارت الشركة إلى أن مرسيدس-بنز تخطط لتوظيف هذه البطاريات في مجموعة متنوعة من الطرازات، تشمل سيارات SUV مدمجة ومتوسطة الحجم، إلى جانب الطرازات الكوبيه الكهربائية التي تعمل على تطويرها حاليا، في إطار توسيع محفظتها من السيارات النظيفة.

ورغم أهمية الصفقة لم تكشف سامسونج إس دي آي عن القيمة المالية أو حجم الكميات المتفق عليها، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول حجم التعاون المرتقب بين الجانبين، والذي قد يمثل نقطة تحول في شراكة طويلة الأمد داخل سوق السيارات الكهربائية العالمية.