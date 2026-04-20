سامسونج و مرسيدس توقعا أول صفقة بطاريات سيارات كهربائية

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول نحو مستقبل التنقل الكهربائي، كشفت شركة سامسونج Samsung SDI⁠ الكورية الجنوبية المتخصصة في تصنيع البطاريات، عن توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل مع مرسيدس Mercedes-Benz⁠ لتوريد بطاريات السيارات الكهربائية، لتُسجل بذلك أول تعاون مباشر من هذا النوع بين الطرفين.

ووفقًا لما أوردته تقارير إعلامية دولية، فإن الاتفاق يمتد لعدة سنوات، ويهدف إلى دعم خطط مرسيدس-بنز الطموحة للتوسع في إنتاج سياراتها الكهربائية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة داخل هذا القطاع سريع النمو، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الألمانية لتعزيز الاعتماد على موردين موثوقين لتأمين احتياجاتها من البطاريات عالية الأداء.

وأوضحت سامسونج أن البطاريات التي سيتم توريدها تعتمد على تقنية "NCM" (النيكل والكوبالت والمنجنيز)، مع تركيز خاص على زيادة نسبة النيكل، وهو ما يساهم في تحسين كثافة الطاقة ورفع كفاءة الأداء، بالإضافة إلى إطالة عمر البطارية وتقليل زمن الشحن، ومن المتوقع أن تستخدم هذه البطاريات في الجيل القادم من سيارات مرسيدس الكهربائية، التي تسعى الشركة من خلالها إلى تقديم مستويات أعلى من المدى والأداء.

كما أشارت الشركة إلى أن مرسيدس-بنز تخطط لتوظيف هذه البطاريات في مجموعة متنوعة من الطرازات، تشمل سيارات SUV مدمجة ومتوسطة الحجم، إلى جانب الطرازات الكوبيه الكهربائية التي تعمل على تطويرها حاليا، في إطار توسيع محفظتها من السيارات النظيفة.

ورغم أهمية الصفقة لم تكشف سامسونج إس دي آي عن القيمة المالية أو حجم الكميات المتفق عليها، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول حجم التعاون المرتقب بين الجانبين، والذي قد يمثل نقطة تحول في شراكة طويلة الأمد داخل سوق السيارات الكهربائية العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

نفقة

أسباب أزمة تنفيذ أحكام النفقة في حالات سفر الزوج للخارج.. فيديو

عقارات

أستاذ هندسة إنشائية: حوالي 7000 مبنى مهدد بالسقوط في الإسكندرية

العندلبب والموجي

والدي ترزي الألحان.. الموسيقار يحيى الموجي: العندليب قال لأبويا صوتك زي صوتي

بالصور

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد