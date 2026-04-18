بعد إثارته الجدل | أفخم سيارات مؤدى المهرجانات ‏عمر كمال .. وهذه أغلاها

سيارات عمر كمال
سيارات عمر كمال
كريم عاطف

أعاد مؤدى المهرجانات ‏عمر كمال تصدر المشهد مؤخرا بعد تصريحاته التي أثارت تفاعلا واسعا حول ممتلكاته، خاصة أسطول سياراته الفاخرة، والذي يعكس حجم النجاح الذي حققه خلال سنوات قليلة في عالم الغناء الشعبي.

وكشف عمر كمال أنه يمتلك نحو 5 سيارات متنوعة، من بينها طرازات فاخرة ورياضية، مشيرا إلى أن أحدث سيارة اشتراها تخطت قيمتها 9 ملايين جنيه، وهو ما أثار اهتمام جمهور السيارات، خاصة مع تنوع اختياراته بين الأداء العالي والفخامة.

ويعكس أسطول سيارات عمر كمال مزيج واضح بين الفخامة ‏والقوة والأداء، وهو ما يفسر الجدل الكبير حول تصريحاته، خاصة مع الجمع بين ‏سيارات فارهة للراحة اليومية وأخرى رياضية لعشاق السرعة.‏

في مقدمة هذه السيارات تأتي Mercedes-Benz G-Class، والتي تعد واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في العالم، والتي تعتمد على محركات قوية، أبرزها محرك V8 سعة 4.0 لتر توين تيربو، يولد قوة تصل إلى نحو 422 حصانا في الفئات القياسية، مع عزم دوران يتجاوز 600 نيوتن متر، ما يمنحها قدرة عالية سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة.

وتتسارع G-Class من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 5.9 ثانية، مع نظام دفع رباعي دائم و3 دفلوك (قفل تفاضلي)، ما يجعلها من أقوى سيارات الأوف رود، كما تتميز بتصميمها الأيقوني الصندوقي، ومقصورة فاخرة تضم شاشتين رقميتين، ونظام ترفيهي متطور، وخامات جلدية عالية الجودة، ويتراوح سعرها في مصر ما بين 9 و 10 ملايين جنيه.

وعلى الجانب الاخر يظهر الشغف بالأداء الرياضي من خلال امتلاك Lotus Emira، وهي واحدة من أبرز السيارات الرياضية الحديثة، و تأتي السيارة بخيارين من المحركات، الأول محرك 2.0 لتر تيربو بقوة 360 حصان، والثاني محرك 3.5 لتر V6 سوبرتشارج بقوة تصل إلى 400 حصان.

وتقدم إميرا أداء لافت، حيث تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 290 كم/س، مع نظام تعليق رياضي متطور يمنح ثبات عالي على السرعات الكبيرة.

من الداخل، حصلت السيارة على نقلة نوعية مقارنة بسيارات لوتس التقليدية، حيث تأتي بشاشتين رقميتين قياس 10.25 بوصة، ونظام معلومات ترفيهي حديث، إلى جانب مقاعد رياضية مكسوة بالجلد، مع الحفاظ على الطابع الخفيف والرياضي.

ويبدأ سعر Lotus Emira عالميا من نحو 85 ألف دولار، بينما قد يتراوح في مصر بين 4 إلى 5 ملايين جنيه بعد الرسوم.

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

