كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تستعد نيسان Nissan لإعادة إحياء واحدة من أشهر سياراتها المخصصة للطرق الوعرة، من خلال تقديم تصور جديد لطراز Nissan Xterra 2026، والذي ظهر ضمن فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات في شكل اختباري يعكس توجه العلامة نحو المستقبل الكهربائي.

ورغم عدم الكشف عن كافة التفاصيل الرسمية حتى الآن، تشير المؤشرات إلى تحول جذري في فلسفة السيارة نيسان إكس تيرا 2026‏، حيث تعتمد على منظومة كهربائية بالكامل مدعومة بتقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدراتها سواء على الطرق الوعرة أو في الاستخدام اليومي.

التصميم الخارجي للسيارة نيسان إكس تيرا 2026‏، يعكس شخصية “هاردكور” واضحة، حيث جاءت السيارة بهيكل قوي وزوايا حادة تعزز حضورها، مع شبكة أمامية مغلقة تؤكد طبيعتها الكهربائية، إلى جانب توقيع ضوئي مميز يتضمن شريط إضاءة يحمل اسم Nissan، ومصابيح أمامية نحيفة تمنحها طابع مستقبلي.

كما حصلت السيارة نيسان إكس تيرا 2026‏، على تجهيزات مخصصة للمغامرات، تشمل صادم أمامي قوي، ومصابيح إضافية مثبتة على غطاء المحرك، بالإضافة إلى خلوص أرضي مرتفع وإطارات ضخمة مناسبة للرمال والتضاريس الصعبة، ولم تغفل نيسان إضافة رف سقف عملي مزود بإضاءة، مع لمسات تصميمية تعزز من كفاءة الانسيابية الهوائية.

من الناحية الميكانيكية، تشير التوقعات إلى استبدال محركات البنزين التقليدية بمنظومة كهربائية توفر عزم دوران فوري، ما يمنح السيارة قدرة عالية على التسلق والتعامل مع البيئات القاسية، إلى جانب دعم تقنيات الشحن السريع التي تتيح قطع مسافات طويلة بشحنة واحدة.

وفي الداخل، تسعى نيسان لتقديم تجربة رقمية متكاملة، من خلال شاشات عرض كبيرة وأنظمة ملاحة متطورة موجهة للطرق الصحراوية، بالإضافة إلى استخدام مواد صديقة للبيئة في المقصورة، بما يتماشى مع توجهات الاستدامة.

كما ستعتمد السيارة على أنظمة قيادة ذكية تساعد السائق في التحكم بالمركبة على الطرق الوعرة، ما يعزز من مستوى الأمان وسهولة القيادة في الظروف الصعبة.

بشكل عام، يمثل هذا الطراز رؤية Nissan لمستقبل سيارات الدفع الرباعي، حيث يجمع بين القوة التقليدية والابتكار التكنولوجي، تمهيدًا لجيل جديد من سيارات SUV الكهربائية الموجهة لعشاق المغامرات.