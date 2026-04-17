بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس تقدم GLB الجديدة وهذا سعرها عالميًا.. صور

صبري طلبه

تواصل مرسيدس الألمانية العريقة توسيع نطاق حضورها العالمي عبر تقديم الجيل الأحدث من Mercedes-Benz GLB، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة. 

مرسيدس GLB والأنظمة الفنية للدفع

تعتمد النسخة الجديدة من مرسيدس GLB على خيارات متنوعة لمنظومات الحركة، حيث تنطلق بنظام هجين يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة 22 كيلووات، مع قوة تبدأ من 136 حصانًا وصولًا إلى 190 حصانًا، بينما تأتي الفئة المتوسطة بقوة 163 حصانًا.

أطلقت مرسيدس نسخة كهربائية بالكامل ضمن هذه العائلة، تبدأ بفئة GLB  200 التي تعتمد على محرك يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 224 حصانًا، مع بطارية بسعة 58 كيلووات ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى نحو 431 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

وتقدم مرسيدس إصدار GLB 250+ الذي يرفع مستوى القوة إلى 272 حصانًا، كما تقدم نسخة GLB 350 4Matic ، التي تعتمد على نظام دفع رباعي، وتصل قوتها إلى 354 حصانًا، ما يعزز من قدراتها على الطرق المختلفة، خاصة مع الطرق الوعرة.

تصميم وتجهيزات مرسيدس GLB

ترتكز السيارة مرسيدس GLB على جنوط رياضية متعددة الأضلاع، مع مقدمة عصرية بشبكة مرسيدس المضيئة، بالإضافة إلى مصابيح تتسم بالشراسة تتوسطها نجمة مرسيدس، مع حزمة من مستشعرات الحركة، وباقة اخرى من التجهيزات الداخلية التي تجمع بين الفخامة وعناصر التحكم والحماية.

سعر السيارة مرسيدس GLB في السوق العالمي

تقدم  مرسيدس Mercedes-Benz GLB عالميًا بأسعار تبدأ من 50,397 يورو، وتصل إلى حوالي 53,450 يورو للفئات الأعلى تجهيزًا. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

الانتفاخات

زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

المناعة

للحماية من الأمراض .. إليك أفضل الأطعمة لتقوية المناعة

الزهايمر

عشبة غير متوقعة تحمي من الزهايمر وضعف الذاكرة

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد