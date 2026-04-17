مرسيدس تقدم GLB الجديدة وهذا سعرها عالميًا.. صور

تواصل مرسيدس الألمانية العريقة توسيع نطاق حضورها العالمي عبر تقديم الجيل الأحدث من Mercedes-Benz GLB، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

مرسيدس GLB والأنظمة الفنية للدفع

تعتمد النسخة الجديدة من مرسيدس GLB على خيارات متنوعة لمنظومات الحركة، حيث تنطلق بنظام هجين يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة 22 كيلووات، مع قوة تبدأ من 136 حصانًا وصولًا إلى 190 حصانًا، بينما تأتي الفئة المتوسطة بقوة 163 حصانًا.

مرسيدس Mercedes-Benz GLB

أطلقت مرسيدس نسخة كهربائية بالكامل ضمن هذه العائلة، تبدأ بفئة GLB 200 التي تعتمد على محرك يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 224 حصانًا، مع بطارية بسعة 58 كيلووات ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى نحو 431 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

وتقدم مرسيدس إصدار GLB 250+ الذي يرفع مستوى القوة إلى 272 حصانًا، كما تقدم نسخة GLB 350 4Matic ، التي تعتمد على نظام دفع رباعي، وتصل قوتها إلى 354 حصانًا، ما يعزز من قدراتها على الطرق المختلفة، خاصة مع الطرق الوعرة.

تصميم وتجهيزات مرسيدس GLB

ترتكز السيارة مرسيدس GLB على جنوط رياضية متعددة الأضلاع، مع مقدمة عصرية بشبكة مرسيدس المضيئة، بالإضافة إلى مصابيح تتسم بالشراسة تتوسطها نجمة مرسيدس، مع حزمة من مستشعرات الحركة، وباقة اخرى من التجهيزات الداخلية التي تجمع بين الفخامة وعناصر التحكم والحماية.

سعر السيارة مرسيدس GLB في السوق العالمي

تقدم مرسيدس Mercedes-Benz GLB عالميًا بأسعار تبدأ من 50,397 يورو، وتصل إلى حوالي 53,450 يورو للفئات الأعلى تجهيزًا.