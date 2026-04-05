إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري
يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك
هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بقوة 577 حصانًا.. مرسيدس تقدم GLE موديل 2027 فيس ليفت| صور

كشفت مرسيدس الألمانية عن نسخة فيس ليفت من GLE موديل 2027، حيث تواصل تلك النسخة الشهيرة تعزيز تواجدها في فئة سيارات الـ SUV الفاخرة عالية الأداء، حيث تجمع السيارة بين تصميم خارجي رياضي وعصري مع باقة واسعة من التجهيزات التقنية والميكانيكية.

أداء ومحركات مرسيدس GLE موديل 2027

تعتمد الفئة الأقوى GLE 53 AMG على محرك 3.0 لتر توين تربو مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 181 حصان، ليصل إجمالي القوة إلى 577 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر، ما يوفر تجربة قيادة رياضية متقدمة.

تأتي فئة مرسيدس GLE 350 4Matic بمحرك 2.0 لتر تربو ونظام هجين بقوة 255 حصان، وتُعد نسخة GLE 450 4Matic مزودة بمحرك سداسي الأسطوانات 3.0 لتر تولد قوة 375 حصان. 

أما فئة GLE 580 4Matic فتأتي بمحرك V8 توين تربو سعة 4.0 لتر مدعوم بنظام هجين يولد 530 حصان، مع جميع الفئات مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء.

مواصفات مرسيدس GLE موديل 2027

تتميز مرسيدس GLE فيس ليفت بشبكة أمامية ذات مقاطع طولية ومصابيح حادة الشكل تتوسطها نجمة مرسيدس الثلاثية وإضاءة LED أمامية وخلفية، كما تأتي المرايا الجانبية مزودة بإشارات ضوئية، وتعزز العجلات الرياضية قياس 20 بوصة من مظهر السيارة الديناميكي، مع خطوط تصميمية متوازنة.

وتضم المقصورة عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف ونظام صوتي عالي الأداء، إلى جانب ثلاث شاشات بقياس 12.3 بوصة للسائق وشاشة وسطية وشاشة أمام الراكب الأمامي، وبفتحة سقف بانورامية، إلى جانب مقاعد كهربائية مع إضاءة محيطية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وباقة من مستشعرات الحركة وأنظمة الأمان الحديثة.

وتحتوي السيارة على تقنيات متقدمة لحماية الركاب، تشمل مستشعرات للرصد وحركة المرور، أنظمة مساعدة على القيادة، وحزم أمان متكاملة تشمل مكابح مانعة للانغلاق ونظام التحكم بالثبات الإلكتروني، إضافة إلى مساعدات للتحكم في السرعة والثبات أثناء القيادة، رصد النقاط العمياء، تحديد ومتابعة المسار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد

شاهد.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

دينا دياب

دينا دياب: هدفي إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة راقية تليق بتاريخه

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

