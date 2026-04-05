بقوة 577 حصانًا.. مرسيدس تقدم GLE موديل 2027 فيس ليفت| صور

كشفت مرسيدس الألمانية عن نسخة فيس ليفت من GLE موديل 2027، حيث تواصل تلك النسخة الشهيرة تعزيز تواجدها في فئة سيارات الـ SUV الفاخرة عالية الأداء، حيث تجمع السيارة بين تصميم خارجي رياضي وعصري مع باقة واسعة من التجهيزات التقنية والميكانيكية.

أداء ومحركات مرسيدس GLE موديل 2027

تعتمد الفئة الأقوى GLE 53 AMG على محرك 3.0 لتر توين تربو مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 181 حصان، ليصل إجمالي القوة إلى 577 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر، ما يوفر تجربة قيادة رياضية متقدمة.

تأتي فئة مرسيدس GLE 350 4Matic بمحرك 2.0 لتر تربو ونظام هجين بقوة 255 حصان، وتُعد نسخة GLE 450 4Matic مزودة بمحرك سداسي الأسطوانات 3.0 لتر تولد قوة 375 حصان.

أما فئة GLE 580 4Matic فتأتي بمحرك V8 توين تربو سعة 4.0 لتر مدعوم بنظام هجين يولد 530 حصان، مع جميع الفئات مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء.

مواصفات مرسيدس GLE موديل 2027

تتميز مرسيدس GLE فيس ليفت بشبكة أمامية ذات مقاطع طولية ومصابيح حادة الشكل تتوسطها نجمة مرسيدس الثلاثية وإضاءة LED أمامية وخلفية، كما تأتي المرايا الجانبية مزودة بإشارات ضوئية، وتعزز العجلات الرياضية قياس 20 بوصة من مظهر السيارة الديناميكي، مع خطوط تصميمية متوازنة.

وتضم المقصورة عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف ونظام صوتي عالي الأداء، إلى جانب ثلاث شاشات بقياس 12.3 بوصة للسائق وشاشة وسطية وشاشة أمام الراكب الأمامي، وبفتحة سقف بانورامية، إلى جانب مقاعد كهربائية مع إضاءة محيطية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وباقة من مستشعرات الحركة وأنظمة الأمان الحديثة.

وتحتوي السيارة على تقنيات متقدمة لحماية الركاب، تشمل مستشعرات للرصد وحركة المرور، أنظمة مساعدة على القيادة، وحزم أمان متكاملة تشمل مكابح مانعة للانغلاق ونظام التحكم بالثبات الإلكتروني، إضافة إلى مساعدات للتحكم في السرعة والثبات أثناء القيادة، رصد النقاط العمياء، تحديد ومتابعة المسار.