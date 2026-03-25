الخارجية الإيرانية: لم نعد نثق بالدبلوماسية الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس مايباخ إس كلاس تظهر بـ3 شعارات متحركة

مرسيدس مايباخ 2026
مرسيدس مايباخ 2026
عزة عاطف

أطلقت "مرسيدس-مايباخ" التحديث الجديد للفئة "S-Class"، لترفع سقف الفخامة، حيث دمجت الشركة بين التقنيات الذكية واللمسات الجمالية المفرطة التي تجعلها تتفوق بوضوح على شقيقتها القياسية. 

وتأتي هذه النسخة المحدثة لعام 2026 لتركز على التفاصيل الدقيقة التي تمنح السيارة هوية بصرية وتكنولوجية فريدة تخاطب نخبة العملاء الباحثين عن التميز المطلق.

تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل MB.OS

تعد الطفرة الحقيقية في هذا التحديث هي اعتماد نظام التشغيل الجديد "MB.OS" المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يحول المقصورة إلى مساعد شخصي ذكي يستبق رغبات الركاب. 

يوفر النظام تجربة مستخدم مخصصة بالكامل، بدءًا من التحكم في الإضاءة المحيطة وصولاً إلى ضبط إعدادات الراحة والترفيه بناءً على الحالة المزاجية.

هذا التطور الرقمي يضمن أن تظل مايباخ في طليعة السيارات الذكية، حيث تقدم حلولاً تقنية تجعل التفاعل مع السيارة أكثر سلاسة ورقيًا.

شعارات مضيئة وعلامات بصرية مذهلة

ابتكرت مايباخ لمسات بصرية جديدة تضفي طابعًا سحريًا على التصميم الخارجي والداخلي، حيث تشتمل السيارة الآن على شعار مضيء يبرز فخامة العلامة في الظلام، وشعار "عائم" يزين جنوط العجلات ليظل مستويًا وثابتًا أثناء الدوران. 

والأكثر إثارة هو الشعار الذي "يراقبك وأنت تغادر"، وهو عبارة عن عرض ضوئي ترحيبي وتوديعي متطور يتفاعل مع مالك السيارة عند الاقتراب منها أو الابتعاد عنها، مما يعزز الشعور بالحصرية والارتباط العاطفي مع المركبة.

مقصورة ملكية مجهزة بوسائل الراحة الفائقة

لم تكتفِ مايباخ بالتكنولوجيا الرقمية، بل عززت الجانب المادي للفخامة بإضافة تجهيزات داخلية تليق بطائرة خاصة، حيث تتوفر السيارة بكؤوس "الشمبانيا" المطلية بالفضة، 

وثلاجة مدمجة لحفظ المشروبات، وأبواب خلفية "مريحة" تفتح وتغلق آليًا بلمسة زر أو عبر إيماءات اليد. 

كما تم تحسين العزل الصوتي والاهتزازات لتصبح المقصورة هادئة، مما يوفر بيئة مثالية للعمل أو الاسترخاء أثناء التنقل بين المدن الكبرى.

خيارات التخصيص اللامحدودة في عام 2026

تتيح مرسيدس-مايباخ لعملائها في عام 2026 آلاف التركيبات الممكنة من الألوان والجلود والتطعيمات الخشبية والمعدنية، مما يضمن عدم وجود سيارتين متطابقتين تمامًا. هذا التركيز على "التفرد" هو ما يميز مايباخ عن الفئة "S" العادية، 

حيث يتم تنفيذ كل طلب خاص بدقة يدوية متناهية. إن هذه السيارة ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي قطعة فنية متحركة تعكس ذوق مالكها وتجسد ذروة الهندسة الألمانية في عالم السيارات الفاخرة.

«لو عندك حساسية خليك حذر».. الأتربة اليوم قد تسبب أزمة تنفس مفاجئة

«لو عندك حساسية خليك حذر».. الأتربة اليوم قد تسبب أزمة تنفس مفاجئة
«لو عندك حساسية خليك حذر».. الأتربة اليوم قد تسبب أزمة تنفس مفاجئة
«لو عندك حساسية خليك حذر».. الأتربة اليوم قد تسبب أزمة تنفس مفاجئة

