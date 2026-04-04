أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات موديل 2026 في مصر.. 60 سيارة كلاسيكية تزين شوارع القاهرة.. إطلاق أستون مارتن Valhalla بهذا السعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات..



سعر ومواصفات ديبال G318 موديل 2026 في السعودية

يضم السوق السعودي مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، ومنها سيارة ديبال G318 موديل 2026، والتي تنطلق عبر تصميم الـ SUV بلمسات عصرية، إلى جانب حزمة من التجهيزات، ابرزها تقنية REEV الكهربائية.

احتفالية تراثية.. 60 سيارة كلاسيكية تزين شوارع القاهرة احتفالًا بمرور 102 عام على إنشاء نادي السيارات

تحولت شوارع منطقة وسط البلد إلى متحف مفتوح على وقع انطلاق فعاليات الموكب السنوي للسيارات الكلاسيكية لعام 2026، الذي نظمه نادي السيارات والرحلات المصري ATCE، في مشهد احتفالي استثنائي جمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، بمشاركة لافتة من مُلّاك السيارات التاريخية وعشاق هذا التراث الفريد.

تصل لـ 530 حصانًا.. ماذا تقدم BMW جران كوبيه "الفئة الثامنة"؟

تُعد BMW جران كوبيه من الفئة الثامنة واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية في فئة السيارات الفاخرة ذات الطابع الرياضي، حيث تجمع بين التصميم العصري والأداء العالي في آن واحد، مع باقة كبيرة من التقنيات.

إطلاق فورد إكسبيديشن 2027 الرياضية الجديدة.. صور

تواصل فورد إكسبيديشن تعزيز تواجدها في عالم السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بعد ظهورها مجددًا في ثوب مستوحى من موستنج دارك هورس، لتعزز هذه الأيقونة من تواجدها وسط فئة الـ SUV، ضمن موديلات 2027.

أوروبية وصينية.. أرخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات الأوروبية والصينية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار والتصميمات، سواء من فئة السيدان أو الكروس أوفر الرياضية.

بـ 270 ألف جنيه .. أرخص سيارة فرنسية موديل 2012 | سوق المستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من الاصدارات الفرنسية، ومنها طرازات رينو العريقة، وأبرزها عائلة لوجان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة وسط فئة السيدان الاقتصادية.

999 نسخة.. إطلاق أستون مارتن Valhalla بهذا السعر

تعزز أستون مارتن الانجليزية العريقة وصاحبة شعار الأجنحة الممتدة، من تواجدها في عالم السوبر كارز، بعد أن كشفت الستار عن نسختها الجديدة Valhalla التي تنتمي إلى فئة المركبات الخارقة ذات الأداء العالي، مع عدد محدود يقدر بحوالي 999 نسخة فقط.