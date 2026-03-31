لا يوجد مثلها بالعالم.. BMW تبتكر مقابض أبواب جديدة لسيارة iX3 الصينية

ترسخ شركة (BMW) معايير جديدة في السوق الصيني بإطلاق النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة من طراز "iX3 LWB" لموديل 2026، وهي النسخة التي تم تطويرها خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة للمستهلكين في الصين.

وتأتي هذه السيارة كجزء من استراتيجية (Neue Klasse)، حيث تم دمج برمجيات محلية متطورة وتقنيات أمان وتصميم لا تتوفر في النسخ المخصصة لبقية أسواق العالم، مما يجعلها إصدارًا استثنائيًا بكل المقاييس التقنية.

مساحة خلفية تعيد تعريف الفخامة

تعتبر الزيادة في طول قاعدة العجلات بمقدار 108 ملم الميزة الأبرز في هذا الطراز، حيث تم تخصيص هذه المساحة الإضافية بالكامل لركاب المقاعد الخلفية.

وبفضل هذا التعديل، أصبحت المسافة بين المحورين في "iX3 LWB" تتفوق على موديل "X3" القياسي وتنافس مساحات سيارات الـ SUV من الفئات الأعلى مثل "X5".

هذا التركيز على "راحة المقصورة الخلفية" يعكس ثقافة القيادة في الصين، حيث يفضل الكثير من الملاك الجلوس في الخلف والاستمتاع بمساحة أرجل شاسعة وتجهيزات ترفيهية متطورة.

مقابض أبواب مبتكرة لأمان قصوى

في خطوة لافتة، استغنت "بي إم دبليو" عن مقابض الأبواب الإلكترونية الغائرة بالكامل المستخدمة في النسخ العالمية، واستبدلتها بمقابض "شبه مغلقة" مصممة خصيصًا للسوق الصيني.

ويأتي هذا التغيير امتثالًا للوائح السلامة المحلية التي تفرض وجود وسيلة فتح ميكانيكية فعالة في حالات الطوارئ أو انقطاع الطاقة الكامل.

وتضمن هذه المقابض الجديدة إمكانية فتح الأبواب يدويًا وبسهولة في حال وقوع حادث، مما يوفر طمأنينة أكبر للمستخدمين وتوافقًا تامًا مع معايير الأمان الصارمة التي تتبناها السلطات الصينية لعام 2026.

ذكاء اصطناعي وبرمجيات صينية بامتياز

تنفرد هذه النسخة بنظام تشغيل رقمي يعتمد بشكل كامل على محركات البحث والذكاء الاصطناعي المحلية؛ حيث تم دمج نماذج لغوية ضخمة من تطوير "Alibaba" و"DeepSeek" لتوفير مساعد شخصي يفهم اللهجات المحلية بدقة فائقة.

كما تعاونت "بي إم دبليو" مع شركة "Momenta" لتطوير أنظمة القيادة الذاتية (ADAS)، مما يسمح للسيارة بالتعامل بذكاء مع حركة المرور الكثيفة والمعقدة في المدن الصينية الكبرى، وهي تقنيات برمجية تم تصميمها وتدريبها محليًا لتفوق أداء الأنظمة العالمية في تلك البيئة المحددة.

منظومة دفع كهربائية فائقة السرعة

تعتمد "iX3 LWB" على منصة كهربائية متطورة بجهد 800 فولت، مما يمنحها قدرة شحن استثنائية تصل إلى 400 كيلوواط.

وبفضل هذه التقنية، يمكن للسيارة استعادة مدى قيادة يصل إلى 400 كم خلال 10 دقائق فقط من الشحن.

كما توفر البطاريات الأسطوانية من الجيل السادس مدى إجماليًا يتجاوز 900 كم للشحنة الواحدة، مع محركات تنتج قوة 463 حصانًا، مما يمنح السيارة أداءً رياضيًا يجمع بين القوة الجبارة وكفاءة الطاقة العالية التي تنشدها الأجيال القادمة من السيارات الكهربائية.