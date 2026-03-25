شاهد| رينو كابتور 2026 الجديدة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو كابتور 2026 الجديدة

رينو كابتور موديل 2026
رينو كابتور موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو كابتور موديل 2026، وتنتمي كابتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري، وتنافس العديد من الإصدارات منها، نيسان جوك وتويوتا ياريس كروس، وفورد بوما.

 رينو كابتور موديل 2026

مواصفات رينو كابتور موديل 2026

زودت سيارة رينو كابتور موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية منحنية LED، وبها شبك أمامي متدرج، وبها شعار جديد يمنحان حضور قوي على الطريق، ويحافظ الجزء الخلفي على الخطوط الناعمة، وبها لوحة قيادة ذات ملمس ناعم وجودة عالية، وبها شاشة تعلم باللمس مركزية مقاس 10.4 بوصة تعمل بنظام OpenR Link المستند إلى أندرويد .

 رينو كابتور موديل 2026

محرك رينو كابتور موديل 2026

تحصل سيارة رينو كابتور موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 تيربو، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 190 نيوتن/متر .

ويوجد بـ سيارة رينو كابتور موديل 2026 محرك هجين ينتج قوة 158 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي .

سعر رينو كابتور موديل 2026

 رينو كابتور موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كابتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 106 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رينو كابتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 137 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رينو في صناعة السيارات

 رينو كابتور موديل 2026

تأسست شركة رينو عام 1898 في باريس على يد لويس رينو وأخويه، وسرعان ما اشتهرت بفضل انتصارات سياراتها الصغيرة في السباقات وتبني الإنتاج الضخم في وقت مبكر.

وبعدها وقت الحرب العالمية الأولي أنتجت الدبابات (مثل FT17) والشاحنات للجيش، وفي عام 1945، تم تأميم الشركة بعد اتهام لويس رينو بالتعاون مع ألمانيا خلال الحرب، لتصبح "الشركة الوطنية لمصانع رينو".

رينو كابتور موديل 2026 شركة رينو السيارات الـ SUV الرياضية تويوتا ياريس كروس نيسان جوك فورد بوما مواصفات رينو كابتور كابتور موديل 2026 محرك رينو كابتور سعر رينو كابتور موديل 2026

نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا

