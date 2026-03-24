بعد طول انتظار.. بي إم دبليو "الفئة iM3" تكشف عن شكلها الجديد 2027

تعد سيارة "BMW iM3" الكهربائية بالكامل، والمتوقع إطلاقها رسميًا كطراز لعام 2027، واحدة من أكثر السيارات إثارة للجدل والانتظار في تاريخ العلامة البافارية.

فقد شهد شهر مارس 2026 تسريبات لصور أولية كشفت عن ملامح "الوجه الجديد" لهذا الوحش الكهربائي، والتي تعكس توجهاً تصميميًا مستقبليًا يبتعد تمامًا عن الأشكال التقليدية التي اعتدنا عليها في فئات "M" السابقة.

توثق الصور المسربة (التي لم يتم تأكيد صحتها رسميًا بعد) تصميمًا هجوميًا يعتمد على لغة "Neue Klasse"، حيث تبرز مقدمة السيارة بمصابيح "LED" داكنة وشبكة أمامية مدمجة بشكل أفقي مع إضاءة ذكية.

ومن أبرز الملامح التي لفتت الأنظار وجود "عنصر ماسي الشكل" في منتصف الصادم الأمامي، مع مداخل هواء سوداء ضخمة وفتحة تهوية عريضة في منتصف غطاء المحرك.

ورغم أن الرفارف تبدو أعرض من الطراز القياسي "i3"، إلا أن بعض الخبراء يشككون في كون هذه الصور للفئة "M" الكاملة، مرجحين أنها قد تكون حزمة "M Sport" متطورة.

منظومة القوة الرباعية “4 محركات لكل عجلة”

أكدت بي إم دبليو أن "iM3" ستعتمد على نظام دفع رباعي ثوري يتكون من 4 محركات كهربائية مستقلة، بحيث يتم تخصيص محرك وناقل حركة لكل عجلة على حدة.

تتيح هذه التقنية تحكمًا فائقًا في توزيع عزم الدوران بدقة المللي ثانية، مما يوفر ثباتاً وقدرة على المناورة تتفوق على التروس التفاضلية الميكانيكية التقليدية.

ومن المتوقع أن تتجاوز القوة الإجمالية لهذه المنظومة حاجز الـ 1,000 حصان في أقوى نسخها، مع توفير وضعية "الدفع الخلفي" التي تسمح بفصل المحاور الأمامية بالكامل لهواة "الدريفت".

ستحمل السيارة بطارية ضخمة بسعة تزيد عن 100 كيلوواط/ساعة، تم تطوير خلاياها الأسطوانية الجديدة خصيصاً لتحمل ضغوط القيادة على الحلبات دون فقدان الأداء. وبفضل البنية الكهربائية بجهد 800 فولت،

ستدعم "iM3" سرعات شحن قياسية تصل إلى 400 كيلوواط، مما يقلل وقت الانتظار عند محطات الشحن السريع بشكلٍ ملحوظ. كما تعمل البطارية كجزء هيكلي من الشاسيه لزيادة الصلابة الالتوائية وتحسين استجابة نظام التعليق.

محاكاة تجربة القيادة الكلاسيكية “التروس والأصوات”

للحفاظ على "روح" سيارات M، تعمل بي إم دبليو على تطوير نظام محاكاة لنقل الحركة (Simulated Gear Shifts) يوفر للسائق شعورًا بالتبديل بين التروس كما في سيارات البنزين، مع نظام صوتي مبتكر يعيد خلق نغمات المحركات الكلاسيكية بشكلٍ رقمي يتناغم مع تسارع السيارة.

الهدف من هذه التقنيات هو سد الفجوة العاطفية بين القيادة الصامتة للسيارات الكهربائية والشغف الذي توفره محركات الاحتراق الداخلي.

مستقبل M3 بين الكهرباء والبنزين

من المهم ملاحظة أن "iM3" لن تنهي مسيرة محركات البنزين، حيث أكدت الشركة أنها تعمل بالتوازي على تطوير جيل جديد من "M3" بمحرك احتراق داخلي (ICE) سداسي الأسطوانات، من المتوقع أن يظهر في عام 2028.

مما يعني أن عشاق العلامة سيكون لديهم خياران في المستقبل: القوة الكهربائية الصافية والخارقة في "iM3"، أو الأداء الكلاسيكي المحدث في طراز "G84" القادم.