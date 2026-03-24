قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالعياط يصيب 6 ركاب
كيف أعرف أن الله قبل صيامي؟ علي جمعة يوضح
مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 بعد قرار الهدنة العسكرية بين أمريكا وإيران
توتر داخل إسرائيل.. تحركات عاجلة لنتنياهو بسبب مفاوضات واشنطن وطهران
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
الخارجية القطرية: موقفنا واضح بضرورة إنهاء الحرب دبلوماسيًا
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان طبيب الغلابة في قويسنا وسط حضور كبير من الأهالي
تغيب المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس عن حضور ثاني جلسات محاكماته
هل تقضي الصواريخ على فرص السلام؟.. عماد الدين حسين يكشف كواليس المباحثات السرية بين واشنطن وطهران
بعد عيد الفطر .. قائمة إجازات 2026
من نصدق؟ إسرائيليون: ترامب يريد اتفاقًا مع إيران.. ومسئول أمريكي: ادعاؤه مناورة
الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الزجاج الأمامي يتحول إلى سينما.. جنرال موتورز تكشف عن تقنية جديدة للقيادة

كاديلاك جنرال موتورز
عزة عاطف

بدأت مجموعة "جنرال موتورز" مرحلة جديدة ومثيرة في سباق القيادة الذاتية، حيث انتقلت من تقنية "Super Cruise" التي تسمح بترك عجلة القيادة، إلى اختبار الجيل القادم الذي يتيح للسائقين صرف أنظارهم تمامًا عن الطريق. 

ومن المقرر أن تظهر هذه التقنية الثورية لأول مرة في طراز "كاديلاك إسكاليد IQ" موديل 2028، مما يمثل تحولًا جذريًا في كيفية تفاعلنا مع السيارات الفاخرة.

الانتقال من القيادة دون يدين إلى دون نظر

بينما حقق نظام "Super Cruise" الحالي نجاحًا كبيرًا بالسماح للسائقين برفع أيديهم عن المقود على الطرق السريعة المحددة الأمريكية، فإن النظام الجديد الذي يتم اختباره حاليًا يهدف إلى بلوغ المستوى الثالث من القيادة الذاتية. 

هذا يعني أن السيارة لن تتولى التوجيه والتسارع فحسب، بل ستتحمل المسئولية القانونية والتقنية عن مراقبة المحيط، مما يسمح للسائق بالاسترخاء أو مشاهدة عرض مرئي أو حتى القراءة أثناء سير السيارة على الطرق السريعة المتوافقة.

كاديلاك إسكاليد IQ 2028 كمنصة الانطلاق التقنية

واختارت جنرال موتورز أيقونتها الكهربائية "إسكاليد IQ" لتكون أول من يحمل هذه التكنولوجيا، مستفيدة من مقصورتها المتطورة التي تضم شاشة عملاقة تمتد بعرض التابلوه بمقاس 55 بوصة. 

وبفضل الحساسات المحدثة ونظام الرادار الليزري المتطور، ستتمكن السيارة من معالجة البيانات البيئية بدقة فائقة، مما يوفر الأمان اللازم لاتخاذ قرارات القيادة المعقدة دون تدخل بشري، مع التخطيط لتعميم هذه التقنية لاحقًا في طرازات سييرا ويوكون الكهربائية.

تجاوز عثرات الماضي وتعزيز الثقة في الأنظمة الذكية

تأتي هذه الاختبارات المكثفة بعد الدروس القاسية التي تعلمتها الشركة من قطاع "Cruise" لسيارات الأجرة الذاتية، الذي واجه تحديات تشغيلية كبيرة في السابق. 

لذا، تركز جنرال موتورز حاليًا على ضمان أعلى معايير الموثوقية من خلال قطع آلاف الكيلومترات التجريبية في ظروف جوية ومرورية متنوعة، لضمان أن يكون النظام جاهزًا تمامًا للجمهور بحلول موعد الإطلاق الرسمي.

ورغم التطور التقني، يظل الجانب القانوني هو التحدي الأكبر، حيث تعمل الشركة مع الجهات التنظيمية لتحديد الأطر القانونية التي تسمح للسائق بتركيز انتباهه على أنشطة أخرى غير القيادة. 

ومن المتوقع أن تقتصر هذه الميزة في بدايتها على طرق سريعة محددة جغرافيًا تم مسحها وتخطيطها بدقة عالية، لضمان أقصى درجات السلامة تمامًا لكافة مستخدمي الطريق.

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

