بـ 270 ألف جنيه .. أرخص سيارة فرنسية موديل 2012 | سوق المستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من الاصدارات الفرنسية، ومنها طرازات رينو العريقة، وأبرزها عائلة لوجان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة وسط فئة السيدان الاقتصادية.

وظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بسعر 270 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل، وبناقل سرعات مانيوال خماسي السرعات.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل، سواء هيكليًا أو ميكانيكيًا، إلى جانب مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة وتاريخ الاصدار والموديل.

تصميم رينو لوجان 2012

تأتي السيارة رينو لوجان 2012 بشبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية بطريقة عرضية، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل، وعدد 4 أبواب، إلى جانب باب خلفي خاص بمساحة التخزين.

وتقدم السيارة رينو لوجان بأبعاد خارجية تبلغ 4290 مم للطول الكلي، بينما يصل عرض السيارة إلى 1740 مم، أما عن الارتفاع الكلي للسيارة فيقدر بحوالي 1525 مم.

محرك وأداء رينو لوجان 2012

تعتمد رينو لوجان على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 90 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تجهيزات ومواصفات رينو لوجان

تضم رينو لوجان ظام ترفيهي صوتي راديو وكاسيت، عجلة قيادة باور، زجاج كهربائي، مكيف هواء يدوي، مقاعد قماشية قياسية، منفذ للطاقة، أماكن للتخزين سواء ناحية الأبواب أو أمام المقعد الأمامي، أماكن مخصصة للأكواب.

تحتوي رينو لوجان على عدد 2 من الوسائد الهوائيةAIRBAGS للمقاعد الامامية، مكابح مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابحEBD، بالاضافة قفل للابواب، ريموت تحكم، إنذار مانع للسرقة.