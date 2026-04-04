كهربائية بالكامل.. أصغر كروس أوفر من شيفروليه موديل 2026

تدخل شيفروليه المنافسة بقوة في فئة الكروس أوفر عبر أصغر طراز كهربائي لديها لعام 2026 والمقدم عالميًا بلقب سبارك، ويأتي هذا الاصدار بعدد كبير من التجهيزات، مع تصميم عصري، ومحرك كهربائي بقوة 100 حصانًا.

أداء ومحرك شيفروليه سبارك

تعتمد شيفروليه سبارك على نظام دفع كهربائي كامل، يرتكز على محرك واحد يوفر قوة تصل إلى 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر.

ويعمل هذا النظام من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية، وتصل السرعة القصوى إلى 150 كم في الساعة.

شيفروليه سبارك

مدى القيادة والشحن

وتستمد شيفروليه سبارك طاقتها من بطارية بسعة 42 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 360 كم بالشحنة الواحدة، ويتيح الشحن السريع بالتيار المستمر الوصول من 30 إلى 80% خلال نحو 35 دقيقة، إلى جانب إمكانية استخدام الشاحن المنزلي.

شيفروليه سبارك

تجهيزات ومواصفات شيفروليه سبارك

تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زُودت السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم أثناء القيادة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 6 سماعات، ونظام تكييف هواء.

شيفروليه سبارك

وتحرص شيفروليه على تزويد السيارة بمجموعة من تقنيات السلامة، حيث تتضمن 4 وسائد هوائية، مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام كاميرات لسهولة التحكم.

شيفروليه سبارك

وتعتمد السيارة على ملامح تصميم حديثة تتماشى مع طبيعة السيارات الكهربائية، حيث ترتكز على عجلات بقياس 16 بوصة ذات طابع رياضي، مع استخدام مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، بالإضافة إلى أقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومقدمة مدببة.