الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية

صبري طلبه

تعد شيفروليه بليزر 2026 واحدة من أبرز الاصدارات المطروحة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام متوسطة الحجم داخل السوق السعودي، حيث تركز على تصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أداء شيفروليه بليزر 2026 

تعتمد بليزر 2026 على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لتر، يتيح إنتاج قوة تصل إلى 308 حصان، مع عزم دوران يبلغ 366 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

تعمل السيارة عبر نظام الدفع الكلي للعجلات، ما يعزز من ثبات السيارة على الطرق المختلفة، وتصل معدلات استهلاك الوقود إلى نحو 11.7 كيلومتر لكل لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود أكثر من 82 لترًا.

أبعاد شيفروليه بليزر 2026

يبلغ طول شيفروليه بليزر 2026 نحو 4.86 متر، مع عرض يقارب 1.95 متر وارتفاع يصل إلى 1.68 متر، كما تعتمد على قاعدة عجلات بطول يتجاوز 2.8 مترويبلغ وزن السيارة قرابة طنين، في حين توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 864 لترًا.

تجهيزات شيفروليه بليزر 2026 

تقدم بليزر 2026 شاشة نظام معلومات وترفيه بحجم 10.2 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto ، كما تضم بعض الفئات نظامًا صوتيًا من Bose مزودًا بعدة سماعات، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف. 

وتتنوع تجهيزات العدادات الرقمية بين شاشة بحجم 4.2 بوصة في الفئات الأساسية و8 بوصات في الفئات الأعلى، وتشمل المقصورة أيضًا مقاعد أمامية كهربائية مع وظائف تبريد وتدفئة حسب الفئة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مكسوة بالجلد ومدفأة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية.

زودت السيارة بحزمة من تقنيات الأمان، تشمل 7 وسائد هوائية، إلى جانب نظام تثبيت السرعة المتكيف، وتقنيات المساعدة على البقاء داخل المسار وقراءة الطريق، كما تتوفر أنظمة مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن وكاميرات متعددة تشمل رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

سعر شيفروليه بليزر 2026 في السوق السعودي 

تطرح شيفروليه بليزر 2026 بسعر يبدأ من نحو 171.800 ريال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

أرملة إسماعيل الليثي

هسيب ربنا ياخدلي حقي.. أرملة إسماعيل الليثي تظهر بعد انقضاء فترة عدتها

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء ثابتة عن النبي مكتوبة.. ردّدها تحميك من كل سوء

صلاة الجنازة

الإفتاء: يجوز تكرار صلاة الجنازة على الميت ما لم تقتضِ المصلحة تعجيل الدفن

وزير الأوقاف

الأوقاف: نؤكد تضامنا الكامل مع الدول العربية ضد أي عدوان انطلاقا من ثوابتنا المصرية

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد