أسعار ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية

تعد شيفروليه بليزر 2026 واحدة من أبرز الاصدارات المطروحة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام متوسطة الحجم داخل السوق السعودي، حيث تركز على تصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أداء شيفروليه بليزر 2026

تعتمد بليزر 2026 على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لتر، يتيح إنتاج قوة تصل إلى 308 حصان، مع عزم دوران يبلغ 366 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

تعمل السيارة عبر نظام الدفع الكلي للعجلات، ما يعزز من ثبات السيارة على الطرق المختلفة، وتصل معدلات استهلاك الوقود إلى نحو 11.7 كيلومتر لكل لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود أكثر من 82 لترًا.

أبعاد شيفروليه بليزر 2026

يبلغ طول شيفروليه بليزر 2026 نحو 4.86 متر، مع عرض يقارب 1.95 متر وارتفاع يصل إلى 1.68 متر، كما تعتمد على قاعدة عجلات بطول يتجاوز 2.8 مترويبلغ وزن السيارة قرابة طنين، في حين توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 864 لترًا.

تجهيزات شيفروليه بليزر 2026

تقدم بليزر 2026 شاشة نظام معلومات وترفيه بحجم 10.2 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto ، كما تضم بعض الفئات نظامًا صوتيًا من Bose مزودًا بعدة سماعات، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف.

وتتنوع تجهيزات العدادات الرقمية بين شاشة بحجم 4.2 بوصة في الفئات الأساسية و8 بوصات في الفئات الأعلى، وتشمل المقصورة أيضًا مقاعد أمامية كهربائية مع وظائف تبريد وتدفئة حسب الفئة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مكسوة بالجلد ومدفأة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية.

زودت السيارة بحزمة من تقنيات الأمان، تشمل 7 وسائد هوائية، إلى جانب نظام تثبيت السرعة المتكيف، وتقنيات المساعدة على البقاء داخل المسار وقراءة الطريق، كما تتوفر أنظمة مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن وكاميرات متعددة تشمل رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

سعر شيفروليه بليزر 2026 في السوق السعودي

تطرح شيفروليه بليزر 2026 بسعر يبدأ من نحو 171.800 ريال.