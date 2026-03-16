بقوة 213 حصانا .. مواصفات شيفروليه اكوينوكس EV 2026 الكهربائية

تواصل شركة شيفروليه تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية عبر تقديم طرازات جديدة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

يأتي طراز شيفروليه اكوينوكس EV 2026 كأحد النماذج التي تستهدف الجمع بين الاستخدام العملي اليومي والتقنيات الرقمية الحديثة، مع باقة من التجهيزات.

محرك وأداء شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي يعمل بمحرك واحد ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتبلغ القوة الإجمالية للمحرك نحو 213 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 320 نيوتن متر، ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتمكن هذه المنظومة السيارة من التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 8 ثوان.

تزود Chevrolet Equinox EV 2026 ببطارية تبلغ سعتها 80 كيلوواط ساعة، وتدعم السيارة الشحن عبر التيار المتردد بقدرة تصل إلى 22 كيلوواط، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80 % خلال نحو 35 دقيقة.

أبعاد شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، ويبلغ طولها 4841 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1955 ملم مع ارتفاع يبلغ 1646 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2730 ملم، كما يبلغ الخلوص الأرضي نحو 163 ملم، وتعتمد على عجلات ألمنيوم بقياس 21 بوصة.

مقصورة وتجهيزات شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تضم المقصورة مجموعة من التقنيات الرقمية التي تركز على سهولة الاستخدام والاتصال، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما تضم لوحة العدادات شاشة رقمية بقياس 11 بوصة لعرض بيانات القيادة المختلفة، وتشمل التجهيزات الأخرى عجلة قيادة متعددة الوظائف وإضاءة داخلية وشاحناً لاسلكياً للهواتف المحمولة، وتعمل منظومة الصوت عبر 6 سماعات.

تزود Chevrolet Equinox EV 2026 بمجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، وتشمل هذه الأنظمة مكابح مانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح إلى جانب نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما يتوفر نظام تثبيت سرعة متكيف.

وتضم السيارة أيضاً تقنيات مراقبة الطريق مثل التحذير من التصادم الأمامي ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، إضافة إلى نظام مراقبة المسار ومساعد البقاء داخل الحارة.

كما تشمل التجهيزات نظام مراقبة النقاط العمياء والتنبيه عند حركة المرور الخلفية، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة مع حساسات الركن الخلفية ونظام المساعدة على الركن، كما توفر السيارة ست وسائد هوائية للحماية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الشبهات حول تدوين السنة النبوية

ليلة القدر

للفوز بليلة القدر.. الإفتاء توضح كيف تغتنمها في العشر الأواخر من رمضان

الدكتور أحمد عصام فرحات

هل مذاكرة مادة التربية الرياضية عليها ثواب؟ إمام السيدة زينب يجيب

بالصور

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

النجمات يتألقن في حفل توزيع جوائز الأوسكار .. شاهد

حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد