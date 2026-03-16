بقوة 213 حصانا .. مواصفات شيفروليه اكوينوكس EV 2026 الكهربائية

تواصل شركة شيفروليه تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية عبر تقديم طرازات جديدة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات.

يأتي طراز شيفروليه اكوينوكس EV 2026 كأحد النماذج التي تستهدف الجمع بين الاستخدام العملي اليومي والتقنيات الرقمية الحديثة، مع باقة من التجهيزات.

محرك وأداء شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي يعمل بمحرك واحد ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتبلغ القوة الإجمالية للمحرك نحو 213 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 320 نيوتن متر، ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتمكن هذه المنظومة السيارة من التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 8 ثوان.

تزود Chevrolet Equinox EV 2026 ببطارية تبلغ سعتها 80 كيلوواط ساعة، وتدعم السيارة الشحن عبر التيار المتردد بقدرة تصل إلى 22 كيلوواط، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80 % خلال نحو 35 دقيقة.

أبعاد شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، ويبلغ طولها 4841 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1955 ملم مع ارتفاع يبلغ 1646 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2730 ملم، كما يبلغ الخلوص الأرضي نحو 163 ملم، وتعتمد على عجلات ألمنيوم بقياس 21 بوصة.

مقصورة وتجهيزات شيفروليه اكوينوكس EV 2026

تضم المقصورة مجموعة من التقنيات الرقمية التي تركز على سهولة الاستخدام والاتصال، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما تضم لوحة العدادات شاشة رقمية بقياس 11 بوصة لعرض بيانات القيادة المختلفة، وتشمل التجهيزات الأخرى عجلة قيادة متعددة الوظائف وإضاءة داخلية وشاحناً لاسلكياً للهواتف المحمولة، وتعمل منظومة الصوت عبر 6 سماعات.

تزود Chevrolet Equinox EV 2026 بمجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، وتشمل هذه الأنظمة مكابح مانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح إلى جانب نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما يتوفر نظام تثبيت سرعة متكيف.

وتضم السيارة أيضاً تقنيات مراقبة الطريق مثل التحذير من التصادم الأمامي ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، إضافة إلى نظام مراقبة المسار ومساعد البقاء داخل الحارة.

كما تشمل التجهيزات نظام مراقبة النقاط العمياء والتنبيه عند حركة المرور الخلفية، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة مع حساسات الركن الخلفية ونظام المساعدة على الركن، كما توفر السيارة ست وسائد هوائية للحماية.