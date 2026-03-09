ماذا تقدم شاحنة شيفروليه سيلفرادو HD 2026؟

تستمر شيفروليه من تعزيز تواجدها عالميًا من خلال نسختها Chevrolet Silverado HD موديل 2026، والتي تأتي بقدرات تجمع بين القوة الميكانيكية والتجهيزات التقنية وأنظمة السلامة الحديثة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الـ"بيك أب".

محرك شيفروليه سيلفرادو HD

تعتمد شاحنة شيفروليه سيلفرادو HD على محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات على شكل V بسعة 6.6 لتر، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 401 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 629 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

شيفروليه سيلفرادو HD

وتعد واحدة من أبرز النقاط التي تميز هذه الشاحنة تتمثل في قدرتها العالية على السحب، إذ تصل قدرتها إلى نحو 8,392 كيلوجرامًا، هذا الرقم يضعها ضمن فئة الشاحنات الموجهة للأعمال الثقيلة، كما يعتمد نظام القيادة على الدفع الرباعي.

تصميم شيفروليه سيلفرادو HD

يحمل التصميم الخارجي للشاحنة طابعًا عمليًا يعكس طبيعة استخدامها، إذ زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية من النوع نفسه، كما تأتي الشاحنة بعجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف، وتضم كذلك مرايا جانبية خارجية يمكن التحكم بها يدويًا.

شيفروليه سيلفرادو HD

شيفروليه سيلفرادو HD وتجهيزات الحماية

تضم شيفروليه سيلفرادو HD مجموعة متنوعة من أنظمة السلامة وتشمل 6 وسائد هوائية موزعة في الجزء الأمامي للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح.

كما توفر أنظمة للتحكم في الجر والثبات الإلكتروني للمساعدة في الحفاظ على توازن السيارة على الطرق المختلفة، وتشمل تجهيزات الأمان أيضًا مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ التلقائية.

شيفروليه سيلفرادو HD

مواصفات شيفروليه سيلفرادو HD

إلى جانب أنظمة السلامة الأساسية، تضم الشاحنة عددًا من تقنيات المساعدة من بينها نظام مراقبة النقطة العمياء الذي يعرض التنبيهات على الشاشة، إلى جانب نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، كما زودت الشاحنة بحساسات للركن في الأمام والخلف لتسهيل عملية الاصطفاف في المساحات الضيقة أو أثناء المناورة في مواقع العمل.

شيفروليه سيلفرادو HD

وتقدم المقصورة مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الأنظمة دون الحاجة لرفع اليدين عن عجلة القيادة، كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 7 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، شاشة صغيرة لعرض معلومات العدادات بقياس 3.5 بوصة، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء وإضاءة داخلية.