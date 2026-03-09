مرسيدس بنز E230 أوتوماتيك بـ 600 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مرسيدس بنز E230 موديل 1991

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس بنز E230 موديل 1991 ، وتنتمي بنز E230 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مرسيدس بنز E230 موديل 1991 الخارجية

مرسيدس بنز E230 موديل 1991

تظهر سيارة مرسيدس بنز E230 موديل 1991 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك مرسيدس بنز E230 موديل 1991

مرسيدس بنز E230 موديل 1991

تحصل سيارة مرسيدس بنز E230 موديل 1991 علي قوتها من محرك سعة 2300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 174 ألف/كم، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس بنز E230 موديل 1991 الداخلية

مرسيدس بنز E230 موديل 1991

تحتوي سيارة مرسيدس بنز E230 موديل 1991 علي الكثير منن المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس بنز E230 موديل 1991

تباع سيارة مرسيدس بنز E230 موديل 1991 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس بنز E230 موديل 1991

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .