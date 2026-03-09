هيئة الطاقة الذرية تنفذ 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك

قامت هيئة الطاقة الذرية، بتنفيذ 5 دورات تدريبية حول استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك.

وعقدت الهيئة، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى مع مصلحة الجمارك المصرية بمقر الهيئة، واستهدف الاجتماع وضع الآليات التنفيذية لبرنامج تدريبي متخصص بعنوان استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطارها.

وترأس الاجتماع من جانب هيئة الطاقة الذرية الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، بحضور الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، ومن جانب مصلحة الجمارك، ترأس الوفد أحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، بمشاركة الدكتور سعد سالم حمد، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، ونخبة من قيادات القطاعات الفنية والأمنية من الجانبين.

وأسفر الاجتماع عن إقرار خطة عمل تنفيذية مكثفة تشمل خمس دورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل شراكة مؤسسية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية في المنافذ الجمركية من التعامل الآمن والرشيد مع المصادر الإشعاعية.

وتأتي هذه البرامج التدريبية لترسيخ الالتزام الوطني بتطبيق أرقى معايير الوقاية والأمان الإشعاعي، بما يضمن سلامة الأفراد والمنشآت وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.