مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم
بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين
هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟.. اعرف الرأي الشرعي
غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا
إتصالات النواب: رصدنا شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها
تقرير: ترحيل سري لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة عبر مطار بن جوريون
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيفروليه سيلفرادو HD 2026 في السعودية.. بهذا السعر

صبري طلبه

تواصل شيفروليه توسيع حضورها في فئة الشاحنات الثقيلة من خلال تقديم سيلفرادو HD موديل 2026، التي تُعد واحدة من أبرز سيارات البيك أب ذات الصندوق الخلفي في السعودية، حيث تتوفر هناك عبر ثلاث فئات تجهيز مختلفة، وبسعر يبدأ من 220,800 ريال سعودي.

شيفروليه سيلفرادو HD 2026 والأداء الفني

تعتمد شيفروليه سيلفرادو HD 2026 على محرك بنزين من 8 أسطوانات على شكل V بسعة 6.6 لتر، يولد قوة تبلغ 401 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 629 نيوتن متر. 

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 10 سرعات، يعمل مع نظام دفع رباعي دائم 4WD، وهذه المنظومة تمنح السيارة قدرة سحب تصل إلى 8,392 كجم.

شيفروليه سيلفرادو HD 2026 وتقنيات الحماية 

توفر سيلفرادو HD 2026 باقة واسعة من أنظمة السلامة، تختلف في مستوى التجهيز بين الفئات، وتشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني.

كما تتضمن أنظمة مساعدة مثل مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، وتأتي فئات LT و LTZ بتجهيزات أمان إضافية تشمل مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية.

إضافة إلى التحذير من الخروج عن المسار مع مساعد البقاء فيه، ومراقبة النقطة العمياء مع عرضها على الشاشة، والتحذير من حركة المرور الخلفية، كما تتوفر حساسات أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى.

مقصورة وتجهيزات شيفروليه سيلفرادو HD 2026

تركز شيفروليه على الجمع بين العملية والتقنية، حيث تحصل فئتا LT وLTZ على شاشة معلومات وترفيه قياس 13.4 بوصة، بينما تأتي فئة WT بشاشة أصغر قياس 7 بوصات، وتدعم جميع الفئات تقنيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي. 

كما تختلف شاشة العدادات بين 12.3 بوصة في الفئات الأعلى و3.5 بوصة في الفئة الأساسية، مع خيارات متعددة للفرش تشمل القماش أو الجلد، حسب الفئة، ويتدرج تجهيز مقعد السائق بين الضبط اليدوي والكهربائي مع الذاكرة والتدفئة، بينما يتوفر مكيف ثنائي المناطق في فئتي LT وLTZ.

تصميم السيارة شيفروليه سيلفرادو HD 2026

تحافظ سيلفرادو HD 2026 على مظهرها الرياضي صاحب الملامح العصرية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وإضاءة نهارية LED، كما تتوفر السيارة بجنوط بقياس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، مع مرايا جانبية بتقنية الضبط الكهربائي من الداخل.

أسعار شيفروليه سيلفرادو HD 2026 في السعودية

تبدأ أسعار شيفروليه سيلفرادو HD 2026 في السوق السعودي من 220,800 ريال سعودي لفئة WT، بينما تقدم فئة LT بسعر 252,600 ريال سعودي، وتأتي الفئة الأعلى تجهيزًا LTZ بسعر 278,500 ريال سعودي.

