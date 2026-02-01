قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
الكونفدرالية الإفريقية| تعادل سلبي بين الزمالك والمصري في أول 20دقيقة
اتحاد العاصمة الجزائري يتعادل مع دجوليا المالي ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية
السفير فوزي العشماوي: موعد الضربة الأمريكية ضد طهران غير معلوم
فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة شيفروليه كابتيفا EV موديل 2026 .. صور

شيفروليه كابتيفا EV 
شيفروليه كابتيفا EV 
صبري طلبه

تقدم شيفروليه مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق العالمي، تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية وعناصر التصميم، ومن أبرز هذه السيارات هي النسخة كابتيفا EV موديل 2026، والتي تعتمد من الناحية الفنية على قدرات الدفع الكهربائي، مع باقة كبيرة من التقنيات.

أنظمة السلامة والأمان

تعتمد شيفروليه كابتيفا EV على منظومة أمان تتضمن 4 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، ونظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يعمل بالتكامل مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما يسهم نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني في تقليل فقدان التماسك على الطرق الزلقة أو أثناء المنعطفات الحادة. 

شيفروليه كابتيفا EV 

وتوفر السيارة شيفروليه كابتيفا EV مساعد صعود المرتفعات، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي المدعوم بمكابح طوارئ ذاتية، وفي الفئة الأعلى، تتوفر تقنيات قراءة مسار الطريق مع التحذير عند الخروج عن الحارة ومساعد البقاء داخل المسار، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية في فئة LT، مقابل كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة في فئة Premier.

المحرك والأداء

تعتمد السيارة على محرك كهربائي واحد يولد قوة تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، وينتقل العزم إلى العجلات عبر نظام دفع أمامي FWD، وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 60 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 415 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما توفر السيارة أربع وضعيات للقيادة.

شيفروليه كابتيفا EV 

وتدعم شيفروليه كابتيفا EV أنظمة شحن متعددة، حيث يمكن شحن البطارية باستخدام شاحن تيار متردد بقدرة 2.1 كيلوواط من 0 إلى 100% خلال 25 ساعة، بينما يقل زمن الشحن إلى نحو 8 ساعات عند استخدام شاحن AC بقدرة 6.6 كيلوواط، أما في حالات الشحن السريع، فيمكن رفع مستوى الشحن من 20 إلى 80% خلال 45 دقيقة باستخدام شاحن تيار مستمر DC.

شيفروليه كابتيفا EV 

مقصورة وتجهيزات شيفروليه كابتيفا EV

تضم المقصورة تجهيزات تشمل مقعد سائق قابل للتعديل الكهربائي بعدد 6 وضعيات، مقود حركة متعدد الوظائف للتحكم بأنظمة السيارة الأساسية، كما تتوفر فتحات تكييف للركاب في الخلف، إلى جانب شاشة ترفيه مركزية بقياس 10.1 أو 15.6 بوصة حسب الفئة، مع دعم لنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، شاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة ونظام صوتي مكوّن من 6 سماعات.

تصميم السيارة شيفروليه كابتيفا EV

يعتمد التصميم الخارجي على مصابيح LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية من التقنية ذاتها، إضافة إلى جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة، وتبلغ أبعاد السيارة طولًا 4,745 مم مع قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 532 لترًا.

شيفروليه كابتيفا كابتيفا EV شيفروليه كابتيفا EV سيارة شيفروليه كابتيفا EV مواصفات شيفروليه كابتيفا EV مواصفات شيفروليه كابتيفا EV الكهربائية سيارة شيفروليه كابتيفا EV الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

ترشيحاتنا

مطار أسوان الدولى

نائب محافظ أسوان يشارك في تجربة الطوارئ العملية بمطار أسوان الدولى ..صور

وكيل صحة كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المركز الطبي ببيلا| صور

الطفل الذي عقرته الكلاب الضالة براس سدر

نهشت جسمه.. جراحة عاجلة لطفل هاجمته كلاب ضالة في مدينة رأس سدر| صور

بالصور

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم
دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

المزيد