المواصفات الكاملة لسيارة شيفروليه كابتيفا EV موديل 2026 .. صور

تقدم شيفروليه مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق العالمي، تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية وعناصر التصميم، ومن أبرز هذه السيارات هي النسخة كابتيفا EV موديل 2026، والتي تعتمد من الناحية الفنية على قدرات الدفع الكهربائي، مع باقة كبيرة من التقنيات.

أنظمة السلامة والأمان

تعتمد شيفروليه كابتيفا EV على منظومة أمان تتضمن 4 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، ونظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يعمل بالتكامل مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما يسهم نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني في تقليل فقدان التماسك على الطرق الزلقة أو أثناء المنعطفات الحادة.

وتوفر السيارة شيفروليه كابتيفا EV مساعد صعود المرتفعات، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي المدعوم بمكابح طوارئ ذاتية، وفي الفئة الأعلى، تتوفر تقنيات قراءة مسار الطريق مع التحذير عند الخروج عن الحارة ومساعد البقاء داخل المسار، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية في فئة LT، مقابل كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة في فئة Premier.

المحرك والأداء

تعتمد السيارة على محرك كهربائي واحد يولد قوة تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، وينتقل العزم إلى العجلات عبر نظام دفع أمامي FWD، وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 60 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 415 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما توفر السيارة أربع وضعيات للقيادة.

وتدعم شيفروليه كابتيفا EV أنظمة شحن متعددة، حيث يمكن شحن البطارية باستخدام شاحن تيار متردد بقدرة 2.1 كيلوواط من 0 إلى 100% خلال 25 ساعة، بينما يقل زمن الشحن إلى نحو 8 ساعات عند استخدام شاحن AC بقدرة 6.6 كيلوواط، أما في حالات الشحن السريع، فيمكن رفع مستوى الشحن من 20 إلى 80% خلال 45 دقيقة باستخدام شاحن تيار مستمر DC.

مقصورة وتجهيزات شيفروليه كابتيفا EV

تضم المقصورة تجهيزات تشمل مقعد سائق قابل للتعديل الكهربائي بعدد 6 وضعيات، مقود حركة متعدد الوظائف للتحكم بأنظمة السيارة الأساسية، كما تتوفر فتحات تكييف للركاب في الخلف، إلى جانب شاشة ترفيه مركزية بقياس 10.1 أو 15.6 بوصة حسب الفئة، مع دعم لنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، شاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة ونظام صوتي مكوّن من 6 سماعات.

تصميم السيارة شيفروليه كابتيفا EV

يعتمد التصميم الخارجي على مصابيح LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية من التقنية ذاتها، إضافة إلى جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة، وتبلغ أبعاد السيارة طولًا 4,745 مم مع قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 532 لترًا.