تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيفروليه سبارك EV موديل 2026

شيفروليه سبارك EV موديل 2026
شيفروليه سبارك EV موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيفروليه سبارك EV موديل 2026

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيفروليه سبارك EV موديل 2026 ، وتنتمي سبارك EV لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك شيفروليه سبارك EV موديل 2026

شيفروليه سبارك EV موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه سبارك EV موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، وبها قوة 101 حصان، ويمكنها قطع مسافة 360 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيفروليه سبارك EV موديل 2026

شيفروليه سبارك EV موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه سبارك EV موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

مواصفات شيفروليه سبارك EV موديل 2026

شيفروليه سبارك EV موديل 2026

تمتلك سيارة شيفروليه سبارك EV موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب .

شيفروليه سبارك EV موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شيفروليه سبارك EV موديل 2026 بها، كاميرا خلفية، وقفل مركزى للابواب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس .

سعر شيفروليه سبارك EV موديل 2026

شيفروليه سبارك EV موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه سبارك EV موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .

