الليلة.. انقطاع المياه عن 10 مناطق في حي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع جزئي للمياه عن عدد من شوارع حي غرب أسيوط، لمدة 6 ساعات ليلًا، وذلك لتنفيذ أعمال تطهير بيارة محطة صرف صحي المراغي.



وأوضحت الشركة أن أعمال التطهير ستبدأ اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الاثنين وحتى الساعة 6 صباحًا، ما يستلزم انقطاعًا جزئيًا للمياه خلال فترة الأعمال، لضمان سلامة التشغيل واستمرارية الخدمة.



وأضافت أن تأثر الخدمة سيكون محدودًا ببعض الشوارع فقط، وهي: غرب البلد العمومي، جنينة الدرويش، البركاوي، المصلي، ميدان المجاهدين، شارع المراغي، شارع زين الدين الشريف، زرزارة، والكركون، والانقطاع لا يشمل حي غرب أسيوط بالكامل، وأن الخدمة ستعود فور الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد.



وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه نقية فور الطلب طوال مدة الأعمال.



وأكدت الشركة إتاحة قنوات التواصل لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، أو الهاتف 01280733990، أو واتساب 01281565653، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة.