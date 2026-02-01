يترقب عدد كبير من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير، في ظل استعداد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف الدعم في منتصف الشهر الجاري.

وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك على مستوى الجمهورية، مع إتاحة استخدام بطاقات الصرف في خدمات الدفع الإلكتروني وسداد المعاملات الحكومية والمشتريات المختلفة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، بميزانية سنوية تقدر بنحو 54 مليار جنيه، وذلك بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم اعتبارا من شهر أبريل الماضي.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى إتاحة قنوات متعددة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 19680.

خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

كيفية الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي هذه الخدمة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي.

وذلك من خلال عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار خدمة الاستعلام من القائمة الرئيسية، وإدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة، والضغط على زر الاستعلام، لتظهر حالة المعاش سواء كان ساريا أو متجمدا أو موقوفا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

تكافل وكرامة 2026

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج التحويلات النقدية المشروطة، ويستفيد منه أكثر من 22 مليون مواطن، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يتم التسجيل في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة طبية معتمدة، وصور شهادات ميلاد الأبناء، بالإضافة إلى مستندات الزواج أو الطلاق حسب الحالة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

استعلام وشكاوى تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الأسماء المستفيدة من البرنامج عبر موقعها الرسمي باستخدام الرقم القومي، كما يمكن تقديم الشكاوى أو التظلمات من خلال الخط الساخن 1968 أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.