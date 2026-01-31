أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

شهد سوق السيارات الجديد " الزيرو" في مصر موجة من التخفيضات ، مما ادى الي انخفاض في الاسعار بشكل ملحوظ في أسعار السيارات الاقتصادية والفارهة أيضا .

هناك سيارة منذ انطلاقها، اقتنصت لقب ارخص سيارة أوتوماتيك في مصر ، وهي بروتون ساجا السيدان ، ومع الانخفاضات الاخيرة، اعلنت الشركة عن تخفيض جديد، لتؤكد على انها الارخص في مصر .

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

وتمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

وتاتي بروتون ساجا موديل 2026 بسعر 599.900 ألف جنيه