قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة وزارة التعليم العالى تزور جامعة قنا للوقوف على إمكانيات الجامعة التكنولوجية الأهلية

جامعة قنا التكنولوجية الأهلية
جامعة قنا التكنولوجية الأهلية
يوسف رجب

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وفد وزارة التعليم العالي، وذلك في إطار زيارة للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية الأهلية، عقب موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي على إنشاء الجامعة، من حيث المبدأ.



ضمت اللجنة كل من: الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، ومشاركة الدكتور إبراهيم الدسوقي هلال، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور الدسوقي إبراهيم صالح أستاذ الهندسة بجامعة السويس، والدكتور حسين أحمد فريد، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بجامعة قنا ومنسق إنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية.



وأوضح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة التكنولوجية الأهلية تستهدف توفير بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العملية والمعرفة التقنية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.



وأشار عكاوي، إلى أن إنشاء الجامعة التكنولوجية يأتي في إطار دعم منظومة التعليم العالي التطبيقي من خلال إتاحة فرص تعليمية نوعية بمحافظات الصعيد، بما يسهم في دعم الصناعة وتحفيز التنمية الإقليمية بمحافظة قنا.

كما تفقد وفد وزارة التعليم العالي الورشة الإنتاجية،  وورشة السيارات، وحدة تصنيع المنظفات، وأجرى أعضاء اللجنة جولة تفقدية للمعامل والورش بكلية الهندسة بحضور الدكتور عصام عبيد، عميد الكلية، والدكتور حسين مغربي، وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وقدم الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بقنا، عرضا تقديميا استعرض خلاله الموارد المادية والبشرية للجامعة التكنولوجية، والكليات والبرامج المقترحة وهي كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والدرجات التى سوف تمنحها جامعة قنا التكنولوجية الأهلية.

جدير بالذكر أن جامعة قنا، خصصت مقر إداري لإدارة الجامعة التكنولوجية، كما تم تخصيص مساحة 27 فدانًا لإقامة منشآت الجامعة التكنولوجية كمقر دائم لها.
 

جامعة قنا قنا الجامعة التكنولوجية الأهلية وزارة التعليم العالى أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

ترشيحاتنا

جامعة قنا التكنولوجية الأهلية

لجنة وزارة التعليم العالى تزور جامعة قنا للوقوف على إمكانيات الجامعة التكنولوجية الأهلية

الليلة .. انقطاع المياه عن 10 مناطق بحي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات

الليلة.. انقطاع المياه عن 10 مناطق في حي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: حصول حميات مطوبس على الاعتماد من GAHAR إنجاز يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

المزيد