لجنة وزارة التعليم العالى تزور جامعة قنا للوقوف على إمكانيات الجامعة التكنولوجية الأهلية

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وفد وزارة التعليم العالي، وذلك في إطار زيارة للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية الأهلية، عقب موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي على إنشاء الجامعة، من حيث المبدأ.





ضمت اللجنة كل من: الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، ومشاركة الدكتور إبراهيم الدسوقي هلال، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور الدسوقي إبراهيم صالح أستاذ الهندسة بجامعة السويس، والدكتور حسين أحمد فريد، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بجامعة قنا ومنسق إنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية.





وأوضح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة التكنولوجية الأهلية تستهدف توفير بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العملية والمعرفة التقنية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.





وأشار عكاوي، إلى أن إنشاء الجامعة التكنولوجية يأتي في إطار دعم منظومة التعليم العالي التطبيقي من خلال إتاحة فرص تعليمية نوعية بمحافظات الصعيد، بما يسهم في دعم الصناعة وتحفيز التنمية الإقليمية بمحافظة قنا.

كما تفقد وفد وزارة التعليم العالي الورشة الإنتاجية، وورشة السيارات، وحدة تصنيع المنظفات، وأجرى أعضاء اللجنة جولة تفقدية للمعامل والورش بكلية الهندسة بحضور الدكتور عصام عبيد، عميد الكلية، والدكتور حسين مغربي، وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وقدم الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بقنا، عرضا تقديميا استعرض خلاله الموارد المادية والبشرية للجامعة التكنولوجية، والكليات والبرامج المقترحة وهي كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والدرجات التى سوف تمنحها جامعة قنا التكنولوجية الأهلية.

جدير بالذكر أن جامعة قنا، خصصت مقر إداري لإدارة الجامعة التكنولوجية، كما تم تخصيص مساحة 27 فدانًا لإقامة منشآت الجامعة التكنولوجية كمقر دائم لها.

