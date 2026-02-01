محافظ قنا يفتتح موسم عصير القصب بمصنع سكر دشنا

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، موسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر دشنا، وسط أجواء احتفالية بمناسبة بدء موسم الحصاد، في أحد أكبر القلاع الصناعية بالمحافظة.



رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من، الكيميائي حميد أحمد، رئيس قطاعات مصنع سكر دشنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، وخالد بهيج، رئيس مركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح مفصل حول خطة العمل والقدرة الاستيعابية للمصنع، مؤكدًا على أهمية توفير كافة التسهيلات للمزارعين، لضمان توريد المحصول بسلاسة، باعتبار قصب السكر المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة.



وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالجهد المبذول في هذه القلعة الصناعية، مؤكدًا على ضرورة المواصلة في العمل وزيادة الإنتاج، خاصة وأن الدولة لا تألو جهدًا في سبيل تطوير زراعات القصب، ذلك المحصول الاستراتيجي الذي تشتهر به محافظة قنا.



واختتم محافظ قنا، جولته بالإشادة بجهود العاملين بالمصنع، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، لضمان استمرارية ريادة قنا في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية.

فيما أوضح الكيميائي حميد أحمد، رئيس قطاعات مصنع سكر دشنا، بأن عملية الإنتاج لا تتوقف عند السكر فقط، بل تمتد لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الزراعية، فمنها المولاس، وأحد المنتجات الثانوية الهامة، وأيضًا "الباجاس" والذي يتم توريده لمصانع الخشب الحبيبي "الفيبر بورد" ويستخدم في صناعات تكميلية أخرى، بجانب العديد من المنتجات الأخرى.



ويعد مصنع سكر دشنا أحد القلاع الصناعية، والذي أنشأ عام 1969، وتبلغ إجمالي المساحة التابعة له قرابة 367 فدانًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 8000 طن قصب / 880 طن سكر، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة 22,022 فدانًا ضمن نطاق المصنع.







