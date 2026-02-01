قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
14 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
رحلات مخفضة بالقطار الكهربائي لنقل 3000 شاب إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة | صور
صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح أين الحقيقة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يفتتح موسم عصير القصب بمصنع سكر دشنا

افتتاح موسم عصير القصب
افتتاح موسم عصير القصب
يوسف رجب

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، موسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر دشنا، وسط أجواء احتفالية بمناسبة بدء موسم الحصاد، في أحد أكبر القلاع الصناعية بالمحافظة. 

رافق المحافظ خلال الافتتاح كل من، الكيميائي حميد أحمد، رئيس قطاعات مصنع سكر دشنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، وخالد بهيج، رئيس مركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. 

واستمع محافظ قنا، إلى شرح مفصل حول خطة العمل والقدرة الاستيعابية للمصنع، مؤكدًا على أهمية توفير كافة التسهيلات للمزارعين، لضمان توريد المحصول بسلاسة، باعتبار قصب السكر المحصول الاستراتيجي الأول للمحافظة. 

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالجهد المبذول في هذه القلعة الصناعية، مؤكدًا على ضرورة المواصلة في العمل وزيادة الإنتاج، خاصة وأن الدولة لا تألو جهدًا في سبيل تطوير زراعات القصب، ذلك المحصول الاستراتيجي الذي تشتهر به محافظة قنا.

واختتم محافظ قنا، جولته بالإشادة بجهود العاملين بالمصنع، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، لضمان استمرارية ريادة قنا في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية.

فيما أوضح الكيميائي حميد أحمد، رئيس قطاعات مصنع سكر دشنا، بأن عملية الإنتاج لا تتوقف عند السكر فقط، بل تمتد لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الزراعية، فمنها المولاس، وأحد المنتجات الثانوية الهامة، وأيضًا "الباجاس" والذي يتم توريده لمصانع الخشب الحبيبي "الفيبر بورد" ويستخدم في صناعات تكميلية أخرى، بجانب العديد من المنتجات الأخرى. 

ويعد مصنع سكر دشنا أحد القلاع الصناعية، والذي أنشأ عام 1969، وتبلغ إجمالي المساحة التابعة له قرابة 367 فدانًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 8000 طن قصب / 880 طن سكر، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة 22,022 فدانًا ضمن نطاق المصنع.


 


قنا موسم عصير القصب مصنع سكر دشنا موسم الحصاد وزارة التموين قصب السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

جوائز الفنون بمؤسسة فاروق حسني

9 فبراير..حفل توزيع جوائز الفنون بمؤسسة فاروق حسني للثقافة

مسلسل على قد الحب

رمضان 2026.. التشويق يسيطر على البرومو الرسمي لمسلسل «على قدّ الحب»

فؤاد عبدالواحد

فؤاد عبدالواحد يغني ألبومه الجديد لأول مرة بالرياض

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد