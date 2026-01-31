نجاح استئصال غدة لطفل 11 عامًا في مستشفى قنا العام

استقبل مستشفى قنا العام، طفل 11 عاماً، يعاني من تورم متكرر بالناحية اليمنى من الفك، وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الأشعة المقطعية اللازمة، تبيّن وجود حصوة بالغدة اللعابية.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة ودخول المريض إلى غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء عملية استئصال الغدة بكفاءة عالية، وحالة الطفل حاليًا جيدة ومستقرة ويخضع للمتابعة الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة، مشيدًا بجهود قسم جراحة الوجه والفكين وفريق التخدير والتمريض، ومؤكدًا استمرار المستشفى في تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية.

وضم الفريق الطبي المشارك كل من : الدكتور الطيب عبد الرازق استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور حمادة الشيخ، أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور رأفت قايد طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والدكتور شوقي عادل، طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.

كما شارك من قسم التخدير، الدكتور إيليا ناجح، طبيب التخدير، وإيمان الصغير فني التخدير، وشارك في أعمال التمريض كل من: هدى محمود وشروق إبراهيم.



