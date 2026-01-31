قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد
بعد شائعة وجود مبيدات غير صالحة في الخضروات والفاكهة.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر
محافظات

تزامنًا مع احتفالات مولد القنائى..ضبط 265مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بمدينة قنا

حملات يشوارع مدينة قنا
حملات يشوارع مدينة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضبط 265 مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بشوارع مدينة قنا، تزامنًا مع الاحتفالات بمولد القطب الصوفي عبدالرحيم القنائي، وذلك لضبط الشارع، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. 

وشدد محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية والميدانية، لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل القانون بكل حزم تجاه المخالفين لضمان تحقيق السيولة المرورية، واستمرار الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية. 

وأشار عبدالحليم، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شنت حملة مكبرة، بإشراف اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، وبقيادة اللواء هاني الاتربي، مساعد مدير الأمن، ومحمد عز، وفراج الوحش، نائبا رئيس المدينة، وأعضاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسؤولي التموين، وأعضاء الاشغالات والترخيص، والتي استهدفت الشوارع الرئيسية والميادين ومحيط مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، بنطاق المدينة. 

وأسفرت جهود الحملة، عن رفع 80 حالة إشغال طريق عام، وضبط 12 حالة بائع متجول، وتحرير 11 محضر نظافة، كما تم تحرير 35 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وضبط 110 مخالفات متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لعدم تجديد رخصة، كما نجحت الحملة في تنفيذ قرارين غلق إداري للمنشآت المخالفة. 

وأكد محافظ قنا، على أن هذه الحملات تأتي كخطوة لإعادة الانضباط للشارع، ومنع التجاوزات التي تعيق حركة المشاة والسيارات، مشيرًا إلى أن غرف العمليات تتابع نتائج هذه الحملات بشكل دوري، لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين.
 

قنا مخالفة متنوعة حملة مكبرة المظهر الجمالي أخبار قنا

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

