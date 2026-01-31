تزامنًا مع احتفالات مولد القنائى..ضبط 265مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بمدينة قنا

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضبط 265 مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بشوارع مدينة قنا، تزامنًا مع الاحتفالات بمولد القطب الصوفي عبدالرحيم القنائي، وذلك لضبط الشارع، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.



وشدد محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية والميدانية، لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل القانون بكل حزم تجاه المخالفين لضمان تحقيق السيولة المرورية، واستمرار الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأشار عبدالحليم، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شنت حملة مكبرة، بإشراف اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، وبقيادة اللواء هاني الاتربي، مساعد مدير الأمن، ومحمد عز، وفراج الوحش، نائبا رئيس المدينة، وأعضاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسؤولي التموين، وأعضاء الاشغالات والترخيص، والتي استهدفت الشوارع الرئيسية والميادين ومحيط مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، بنطاق المدينة.



وأسفرت جهود الحملة، عن رفع 80 حالة إشغال طريق عام، وضبط 12 حالة بائع متجول، وتحرير 11 محضر نظافة، كما تم تحرير 35 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وضبط 110 مخالفات متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لعدم تجديد رخصة، كما نجحت الحملة في تنفيذ قرارين غلق إداري للمنشآت المخالفة.



وأكد محافظ قنا، على أن هذه الحملات تأتي كخطوة لإعادة الانضباط للشارع، ومنع التجاوزات التي تعيق حركة المشاة والسيارات، مشيرًا إلى أن غرف العمليات تتابع نتائج هذه الحملات بشكل دوري، لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين.

