زراعة قنا: صرف 593 ألف شكارة سماد مدعم خلال الموسم الشتوي

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، مشددًا على الالتزام التام بضوابط منظومة "حوكمة الأسمدة" والصرف من خلال "كارت الفلاح" فقط دون أي استثناءات، لضمان العدالة في التوزيع وتحقيق أقصى استفادة من مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يخدم المحاصيل بالمحافظة.

استعرض المهندس أبوالعباس عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أعمال متابعة منظومة الأسمدة للموسم الشتوي الحالي 2025 / 2026، والذي بدأ في 1 أكتوبر 2025 وحتى نهاية يناير 2026، مشيرًا إلى أن الرصيد المتبقي من الموسم الصيفي السابق بلغ 7338 شكارة سماد يوريا ونترات.

أوضح عبدالفتاح، بأن إجمالي الوارد للمحافظة، بلغ من خلال قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي ومنافذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية 752 ألفًا و140 شكارة سماد.

كشف وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم توزيعه على المزارعين بنطاق المحافظة بلغ 593 ألفًا و844 شكارة سماد يوريا ونترات، مشيرًا إلى أن الرصيد المتوفر حاليًا بالمخازن يبلغ 165 ألفًا و634 شكارة.

أكد عبدالفتاح، أن عملية الصرف تسير بانتظام وفقًا للقواعد الحاكمة للمنظومة الرقمية، مع استمرار المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، للتأكد من توافر الأرصدة وتسهيل الإجراءات على المزارعين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.