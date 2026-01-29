صحة قنا تعلن انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام | صور

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح مستشفى نجع حمادي العام في إنهاء قوائم إنتظار جراحات المياه البيضاء بإستخدام جهاز " الفاكو "،حيث تم تنفيذ 14 حالة اليوم، منها 11 عملية جراحات مياه بيضاء بإستخدام جهاز " الفاكو " و3 عمليات حقن شبكية ، لتنجح المستشفي في القضاء علي قائمة الإنتظار بالقسم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن نجاح تلك العمليات الجراحية يعكس خطة المديرية نحو تحسين الرعاية الصحية والطبية، وإلتزامها بتقديم الخدمات بشكل مستمر ومباشر للمرضى، مؤكدًا استمرار المتابعة والإشراف الدوري على جميع الوحدات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

ووجه وكيل وزارة الصحة بقنا، الشكر لـمدير المستشفي وللدكتور أحمد الخضيري نائب مدير المستشفى وللأستاذ الدكتور عصام غانم أستاذ جراحات العيون والليزك و المياه البيضاء جامعة الازهر باسيوط وفريق التمريض بقسم عمليات الرمد بقيادة الأستاذة داليا مرتضى أحمد مشرفة التمريض بالقسم على جهودهم المتميزة في إنجاح هذه العمليات وتقديم أفضل رعاية للمرضى.

فيما أشار الدكتور أحمد المحلاوي، مدير مستشفى نجع حمادى العام، إلى أن إستخدام جهاز "الفاكو " في العمليات الجراحية للعيون كان له دور كبير في تسريع الإجراءات وتقليل فترة التعافي للمرضى، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الرعاية المقدمة، مؤكداً أن المستشفى سيواصل إستقبال الحالات الجديدة بكفاءة عالية دون أي تأخير.

وأكد المحلاوى، بأن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الجراحية وتخفيف العبء عن المواطنين ، مشدداً على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة خلال جميع العمليات.