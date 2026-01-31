محافظ قنا:اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مهندس نقابى تلاعب فى إحداثيات بناء مخالف

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للبناء المخالف، مشيرًا إلى أن حماية أراضي الدولة واجب وطني لا تهاون فيه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ قنا، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المهندس النقابي، الذي تقدم بملف التصالح بإحداثيات خاطئة، للتمويه على عملية المخالفة، وإخطار نقابة المهندسين بالواقعة، ومنع التعامل معه في أي أعمال تخص مجالس المدن.



وأوضح محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، نجحت في إحباط محاولة بناء مخالف ضخمة، في إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون وحماية الرقعة الزراعية.

وتابع اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، من خلال "مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، تنفيذ عملية إزالة فورية لتعدٍ بالبناء المخالف على مساحة تقترب من فدان كامل، وتضمنت المخالفة شروع أحد المواطنين في إقامة مبنى خرساني على مساحة 350 مترًا مربعًا داخل تلك المساحة.

وجرت أعمال الإزالة، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، ومجلس مدينة نجع حمادي، والجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف لضمان عدم تكرار الواقعة.

وشدد محافظ قنا، على أن المحافظة لن تتهاون مطلقًا في ملف التعديات، وإحالة المتسببين إلى التحقيق، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع المخالفات في مهدها بكل حسم، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز لحماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

